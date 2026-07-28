Trots nio heatsegrar föll Dackarna: "Vi är för ihåliga"

Dackarna underpresterade som lag hemma mot Västervik Speedway. Trots starka insatser av Matias Nielsen och Artem Laguta räckte det inte till seger hemma mot derbyrivalen. – Vi är för ihåliga, konstaterar lagledaren Morgan Andersson.

Nej, det blev ingen revansch för Dackarna och Morgan Andersson. Vårens möte, som Västervik vann med 46-44, följdes upp av en ny derbyseger med 48-42.

Efter matchen fanns det förstås en stor besvikelse i hemmalägret. En dackeförare korsade mållinjen först vid nio av 15 heat, men det hjälpte alltså inte till några poäng.

– Vinner du nio heat och har två gubbar som tappat en poäng inför nomineringen, och ändå förlorar med sex, då är man för ihålig. Vi är för ihåliga i dag, konstaterar Morgan Andersson bittert.

Har du varit med om det tidigare?

– Inte när man haft två förare som tappat en poäng på åtta heat. Det är sällsynt. De hade flyt som kunde få Zengota (Grzegorz) på reserven, men ett lag består inte av två förare. Det består av sju förare. Västervik var bättre än oss som lag och det var för ihåligt på vissa håll. Vi får leva med det.

"Alla kan ha en dålig dag"

Det Morgan Andersson främst tänker på är förstås att Matias Nielsen tog 14 poäng på fem heat och Artem Laguta 10+1 på sina fyra första innan han fick stopp i nomineringsheatet. Samtidigt hade bara Timo Lahti 2+1 på fyra framträdanden och Patryk Dudek blott tre poäng på fyra heat.

Förstås anmärkningsvärt i sammanhanget.

– Alla kan ha en dålig dag. Han (Patryk Dudek) bytte cykel, men det hjälpte inte. Mest besviken är han nog själv.

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"Nu har vi testat det här"

Dackarna hade dock fortsatt chansen att rädda oavgjort i nomineringsheatet. Inledningsvis var man också på väg mot en femetta, men Robert Lambert gick inte att stoppa mot slutet av tävlingen.

– Vi har hugg där i sista, men Lambert hade åkt om någon förr eller senare. Så var det ju.

Att prata om slutspelsracet var Morgan Andersson inte intresserad av efter derbybataljen.

– Vi har precis kört färdigt den här och det blir in på mållinjen som jag nämnt tidigare. Därför var den här jäkligt viktig i dag. Nu har vi matcher måndag och tisdag nästa vecka, och vi har inte haft stolpe in så här långt. Vi får hoppas det vänder. Det är som det är och vi får jobba vidare. Vi kommer säkert ha lite stolpe in här vad det lider.

Draget att ha med både Patryk Dudek och Artem Laguta i startsjuan kanske inte görs så många fler gånger.

– Nu har vi testat det här och det slog inte väl ut, säger Morgan Andersson.

Kan Bastian Pedersen nästa vecka?

– Vi hoppas det. Bastian hade gått in i dag och Tomas (H Jonasson) då också. Det finns några varianter vi inte testat ännu.