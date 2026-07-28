Ny hyllning från Teurnberg: "Hans bästa match någonsin"

Mikael Teurnberg hyllade flera förare, inte minst Anton Karlsson, efter segern på Skrotfrag Arena. Foto: Simon Henriksson

Västerviks förare var bara först över mållinjen sex gånger. Ändå vann laget med 48-42 borta mot Dackarna. Reservparet Anton Karlsson och Grzegorz Zengota får förstås tillskrivas en stor del i det. – Anton gör sin bästa match någonsin i Bauhausligan, hyllar Mikael Teurnberg.

Rubrikerna och intresset från media har varit stora inför bataljerna mellan Morgan Andersson och Mikael Teurnberg den här säsongen. I grundserien blev det Mikael Teurnberg som kunde knyta näven.

I kväll säkrade hans lag tre nya poäng – totalt fem av fem möjliga – mot Dackarna den här säsongen.

– Jag visste att det skulle bli tufft, men det löste sig, säger Teurnberg efter 48-42-segern.

Dackarna hade femettläge i nomineringsheatet, vilket krävdes för oavgjort, men Robert Lambert flyger just nu fram på speedwayovalerna. Han vann heatet och säkrade segern för gästerna.

– Allt kan hända och det är inga blåbär direkt Nielsen (Matias) och Laguta (Artem). De kan åka parspeedway, men han tog sig förbi och kör galen speedway just nu. Det är fantastiskt, men jag tycker att det är hela laget. Tungate (Rohan) slet och kämpade. Anton Karlsson gör sin bästa match någonsin i Bauhausligan. Han har åkt bra hela tiden, tagit tvåsiffrigt, men det här är det absolut bästa han har åkt.

Grzegorz Zengota, som vi inte lär se på reserven så många fler gånger, tog 11+3 poäng.

"Inget flyt så"

Några andra hade det kämpigare och Villads Nagel nådde inte samma höjder som i Norrköping under måndagen.

– Nagel slet lite, men han var med och störde. Det var skönt.

Vinner ni rättvist?

– Det tycker jag, det var inget flyt så.

Dackarna tog nio heatsegrar, ändå vinner ni med sex poäng. Vad tycker du att det säger?

– Så kan det bli. Vi ordnar några oavgjorda heat och våra två femettor i reservheaten var viktiga.

Det kunde också blivit en annan utgång i det 14:e heatet. Precis före målgången lyfte det för Jacob Thorssell och Patryk Dudek var nära att köra förbi.

– Allt kan hända och jag var inte säker på hur det blev. Nu blev det vinst i går och i dag, och det är skönt. Det har varit struligt med skadan på Mads Hansen, Rasmus Jensens avstängning och att vi släppte Jason Doyle till England. Vi har fått göra ändringar och det har varit stressigt, men vi försöker få ihop det och komma in i slutspelsform. Det handlar om att komma in med en bra känsla till slutspelet.