Gamlebysonen behåller formen: "Jobbat mycket mentalt"

Anton Karlsson visar strålande form. Är han, som Mikael Teurnberg tycker, bättre än någonsin? – Jo, men jag har haft bra matcher och jag har bra självförtroende på banan, säger han efter sina 8+2 i derbyt mot Dackarna.

Gamlebysonen, som länge haft potential, tycks ha hittat formen ordentligt den här säsongen. Han har levererat höga poäng flera gånger och den här tisdagen blev det 8+2 och tillsammans med Grzegorz Zengota ordnade han två femettor och en överkörning i reservkampen.

– De är tunga såklart och vi har pratat mycket om det hela försäsongen. En del ledare i alla fall tycker att det är viktigt med reserverna och det var skönt att kunna ta hem den kampen och vinna den så stort. Derby är alltid derby och det var en tuff match. Skönt att vi kunde vinna den, säger Anton Karlsson.

Var det en pik det där om reserverna till hur det har varit tidigare?

– Nja, nej, inte så. Det har blivit lite regeländringar och det speglar väl resultatet för egen del. Det blir lite annorlunda heat mot hur det har varit när det ska vara två svenskar under 1,250 i laget. Det blir lite lättare heat. Sedan blir det lite lustigt när man får in Zengota på reserven såklart, men vi gör det bra hela vägen hela laget.

"Lyft från tidigare"

Mikael Teurnberg tyckte efter derbyfajten att det här var Anton Karlssons bästa match någonsin i Bauhausligan.

Håller du med om det?

– Jag har haft bra matcher nu och det kändes bra i dag också. Jag har tuffat till mig och haft bra starter. Det gör mycket. Jag har bra självförtroende på banan också och känner att jag kan lita på grejerna. Det gör mycket. Farten har jag haft tidigare också, men jag har fått jobba mycket mentalt. Ofta tidigare har jag fått till det i något heat, men sedan har nollorna kommit. Nu har jag hållit i poängen i många matcher och det är ett lyft från tidigare.