Då gör värmen comeback: ”Upp emot 30 grader i ert område”

Nu gör högsommarvärmen comeback i vårt område med temperaturer på upp emot 30 grader. Foto: MostPhotos

Du vet ju vad som sägs komma efter regn. Och den här gången stämmer det. Fram med badkläder och parasoll igen, för nu återkommer högsommarvärmen till våra trakter.

Under onsdagen och fredagen väntas temperaturer i norra Kalmar län, vilket innefattar både Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommun, på uppemot 25 grader. På torsdag blir det ännu varmare.

– Det stämmer att det kommer in en portion varmluft över er under mitten av veckan, med början i morgon. Men det är på torsdag som det toppar och blir som varmast. Då kan vi ha temperaturer i ert område på upp emot 30 grader berättar Emelie Karlsson, meteorolog vid SMHI.

Enligt SMHI bjuder helgen sedan på varierande och aningen svalare väder. I vårt område dock övervägande soligt och temperaturer på runt 20-23 grader.