Då gör värmen comeback: ”Upp emot 30 grader i ert område”

Nu gör högsommarvärmen comeback i vårt område med temperaturer på upp emot 30 grader.
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Under onsdagen och fredagen väntas temperaturer i norra Kalmar län, vilket innefattar både Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommun, på uppemot 25 grader. På torsdag blir det ännu varmare.
– Det stämmer att det kommer in en portion varmluft över er under mitten av veckan, med början i morgon. Men det är på torsdag som det toppar och blir som varmast. Då kan vi ha temperaturer i ert område på upp emot 30 grader berättar Emelie Karlsson, meteorolog vid SMHI.
Enligt SMHI bjuder helgen sedan på varierande och aningen svalare väder. I vårt område dock övervägande soligt och temperaturer på runt 20-23 grader.