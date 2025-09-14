DEBATT: Alla vinner på mer snällhet

Har samarbete ersatts av hårda förhandlingar? Är det den starkes rätt som gäller? Vi är många som känner oro över den globala utvecklingen. Nyheterna domineras av krig och våld – och auktoritära populister spelar på vår rädsla.

Utvecklingen ställer frågor om hur vi människor bäst kan nå våra mål. Kan vi lita på varandra, eller måste var och en rädda sitt eget skinn.

Att reagera på hot med kamp eller flykt är ett välfungerande system, skapat under hundratusentals år på savannen. Men vi har också en annan genetisk programmering. Människans enorma samarbetsförmåga är en viktig förklaring till att vi är en av naturens mest framgångsrika djurarter. Och samarbete förutsätter tillit, utgångspunkten att andra vill mig väl.

I arbetslivet har snällheten länge haft ett dåligt rykte, liktydig med att sopa problem under mattan. Men snällhet handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Snällhet handlar om att vilja andra väl och agera därefter. Och den som är snäll mot andra blir själv en av de största vinnarna.

*

Men medierna och apparnas algoritmer prioriterar konflikter och problem före allt som fungerar. Ingen klickar på rubriken ”Miljontals människor gick till jobbet och gjorde sitt bästa”. Skrollandet i mobilen ger en skev bild av världen.

Att flödet domineras av negativa nyheter betyder inte att vi människor i allmänhet är själviska och känslokalla. Tvärtom är vi alla födda med en empatisk förmåga och programmerade för ett liv i samarbete och gemenskap med andra. Men samarbetet bromsas av ogrundad rädsla.

Vi behöver därför träna på att motstå egoistiska impulser när vi känner oss pressade. I vardagen behövs inte mycket för att sätta fart på den positiva spiralen. Säg hej till någon, slösa med beröm och bjud andra på din energi.

Alla blir förlorare om vi accepterar hård maktkamp som vägen till framgång. Tvärtom ökar allas möjligheter ju mer vi väljer snällheten som strategi – att aktivt vilja andra väl och agera därefter.

Birger Lycken

Konsult och föreläsare, Westander