Klubben inför helgens populära träff: ”Vi jobbar hårt”

Torsdagen den 30 juli öppnas entrén till den populära Dacketräffen, som lockar såväl svenskar som tyskar och danskar. Arkivbild från tidigare år. Foto: Sara Åstrand

Se upp på vägarna! I helgen intar mc-åkare från hela landet Virserum när den populära Dacketräffen arrangeras för 41:e gången.

I vanlig ordning blir det fullt ös den första helgen i augusti i Virserum, med både marknaden och den omtalade Dacketräffen.

Virserum MC Club har 18 medlemmar, men inför Dacketräffen är det ett 50-tal som hjälper till och förberedelserna pågår för fullt.

– Vi ligger i fas enligt plan, säger Tomas Karlsson, som var med och startade Virserum MC Club.

Det brukar inte vara svårt för klubben att locka funktionärer som kan hjälpa till under evenemanget.

– Det är många som tycker det är trevligt, för de arbetar inte hela tiden eftersom vi arbetar efter arbetsschema. Så även om man ställer upp och hjälper till, så får man mycket tid och kan lyssna på musik och titta på motorcyklar.

Väntas omkring 800 besökare

Förra året var det 40-årsjubileum och då slog man på stort med att boka Dregen, men det är heller inget skralt program i år med bokningar som Hot Wheels, Ebba Gold, Bitch Boys och Yellow Blend.

Träffen börjar torsdagen den 30 juli och pågår fram till söndagen. Evenemanget marknadsförs bland annat genom SMC (Sveriges Motorcyklister) och lockar såväl svenskar som danskar och tyskar.

– Vi brukar ligga runt 800 besökare, så det hoppas vi på i år också och då är vi väldigt nöjda, säger Tomas Karlsson.

Det finns ingen anmälan, utan det är bara att dyka upp.

– Efter alla de här åren har vi lärt oss ungefär vilken yta vi behöver för att det ska räcka och logistiken kring det.

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Bra nationellt rykte

Tomas Karlsson tror att det är helheten och alla komponenter tillsammans som lockar så många besökare varje år.

– Vi jobbar hårt för att kunna leverera bra musik och uppträdanden. Läget vid sjön påverkar också och gör att många kommer lite innan. Sen drar marknaden folk och det är smidigt att tåget har en hållplats just utanför vår entré. Så det är det sammantagna som lockar, med bra kvalitet på träffen.

Dacketräffen har även ett bra nationellt rykte och är en av de största icke-kommersiella mc-träffarna.

– Vi brukar få bra kritik efter och då känns det väldigt bra som arrangör, säger Tomas Karlsson och tillägger:

– Vi tycker också att det är trevligt för samhället, att det kommer besökare och pratas positivt om Virserum.

Så ser framtiden ut

Arrangörerna hoppas såklart att Dacketräffen ska leva vidare länge, men det hänger på nästa generation om träffen ska fortsätta vara en lika stor självklarhet på orten om 40 år. För att locka fler unga till klubben och träffen är det sedan några år tillbaka fri entré för mc-åkare till och med 25 år som kör eller övningskör till träffen.

– Vi har vänklubbar som fått lägga ner sina träffar för att det har varit vikande besöksunderlag på senare år. Vi har inte märkt det här, men den dagen kan komma för det är inte säkert att det funkar i 40 år till. Vi hoppas såklart att det funkar som det gör, men man vet aldrig med framtiden, säger Tomas Karlsson, som ändå är positiv inför framtiden.

– Så länge vi orkar och det finns folk i klubben som ställer upp så hoppas vi kunna fortsätta, tillägger han sedan.

Tomas Karlsson avslutar med att hylla gemenskapen i mc-klubbar och den lättsamma miljön.

– Många mc-åkare har sina klubbvästar på sig, men bland alla man ser kan det vara läkare och banktjänstemän. Det finns inga begränsningar, och man kan lätt komma i kontakt med varandra även om man inte känner varandra.