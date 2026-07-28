LAMBERT VISADE KLASS IGEN – VÄSTERVIK VANN DERBYT

Grzegorz Zengota och Patryk Dudek körde för varsitt lag och hade två vitt skilda kvällar. Foto: Simon Henriksson

Det blev ett dramatiskt derby inför 3 475 åskådare i Målilla. Robert Lambert visade sig till slut vara i en klass för sig – och Västervik Speedway vann med 48-42 mot Dackarna.

Derbyt mellan Dackarna och Västervik fick verkligen en rivstart. Danske Matias Nielsen flög fram och slog självaste Robert Lambert i det första heatet och gav Målillalaget en fin start med 4-2 i heatet.

Västervik replikerade omgående i det första reservheatet när Grzegorz Zengota och Anton Karlsson tog en femetta mot bröderna van Dyck och tog Västervik till ledningen.

Dackarna vann det tredje heatet med 4-2 och såg till att ställningen var 9-9. Då svarade Västervik med en ny femetta signerad Jacob Thorssell och Grzegorz Zengota mot Patryk Dudek och Avon van Dyck.

Därefter var bortalaget i ledning fram till heat åtta, då det var dags för dackefansen att få jubla över en femetta. Andreas Lyager och Artem Laguta paråkte och besegrade Grzegorz Zengota och Jacob Thorssell.

Västervik återtog ledningen i det sista heatet före den längre pausen. Robert Lambert, helt omutlig i går, tog sin första trepoängare för kvällen.

Matchen flöt verkligen på bra fram till den långa pausen, men de 3 475 åskådarna fick sedan vänta tålmodigt på att heat tio skulle gå i mål. Först avbröts heatet nästan direkt på grund av dålig startdisciplin av Jacob Thorssell. Vid omstarten gick nyss nämnde Thorssell omkull precis när Matias Nielsen passerat honom och Västerviksföraren blev utesluten.

Lambert avgjorde

Till slut gick det och då tog Anton Karlsson en viktig andraplats för gästerna. Nielsen tog tredje raka heatsegern och Dackarna var ifatt igen.

Likaläget stod sig till det andra reservheatet, heat tolv, där Västervik på nytt tog en femetta. Grzegorz Zengota och Anton Karlsson gjorde på nytt processen kort med bröderna van Dyck.

34-38 i det läget och Dackarna var satta under press. Robert Lambert var för bra i heat 13 och differensen stod sig. Patryk Dudek, som inte hade sitt livs kväll, höll på att sno Jacob Thorssell, som fick res alldeles innan målgången, på en poäng. Men Västervik löste 3-3 i det näst sista heatet och hade 44-40 inför nomineringsheatet, vilket förstås blev avgörande.

Men det blev dramatik i sista heatet, som var kvällens bästa. Dackeduon Matias Nielsen och Artem Laguta kom iväg bra och hade 5-1-läge, men Robert Lambert visade snabbt att han var på jakt. Britten i storform tog sig också om och plockade segern i heatet. Laguta fick stopp och följaktligen vann Västervik matchen med 48-42. Samtliga poäng i derbykampen hamnar alltså där denna säsong.

Kommentarer från derbyt på Skrotfrag Arena kommer senare.