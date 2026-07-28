Ungdomarnas dröm gick i uppfyllelse – fick gå hand i hand med allsvenska spelare

I lördags åkte Storebro IF med sin ungdomssektion ned till Guldfågeln Arena. Föreningens allra yngsta fick vara inmarschmaskotar och gå hand i hand med lagens spelare ut till den allsvenska matchen mellan Kalmar FF och den regerande mästaren Mjällby AIF.

Det var cirka ett 50-tal medlemmar från Storebro IF som var med på resan till Kalmar.

– Vi hyrde en storbuss och våra yngsta fotbollshjältar fick vara med och följa med Kalmar FF:s spelare ut till matchen och vara matchmaskotar. Även våra övriga ungdomslag bjöd vi med på matchen, säger föreningens ordförande Andreas Linder.

Hur var upplevelsen?

– Det var en fantastisk upplevelse. Det var 7 000 åskådare och att få gå hand i hand med spelare i Allsvenskan är skitkul. För vår del kom det sig av att vi vill bjuda tillbaka till barnen och ungdomarna som spelar, och likaså ledarna, genom en sådan här resa. Att bara få se allsvensk fotboll och hänga tillsammans utan andra måsten är jätteviktigt. Det var härligt umgänge, vansinnigt kul och lite av ett föreningsretreat för våra ungdomar och ledare.

Det här var första gången på ett tag som Storebro IF genomförde en sådan här resa och man gjorde det i samarbete med RF-Sisu.

– Vi har varit på bland annat landslagsfotboll i Stockholm, men det var ett tag sedan nu. Vi märker att det är uppskattat bland alla som engagerar sig och det gör också att barnen känner igen fler vuxna i föreningen. Vi hoppas kunna göra det till något årligt.