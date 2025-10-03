DEBATT: Vårdköerna för kvinnor i Kalmar län är ett jämställdhetspolitiskt haveri!

"Kvinnor i Kalmar län förtjänar inte att behandlas som ett lågprioriterat vårdområde", skriver Jimmy Loord, KD, i en debattartikel. Foto: Pressbild

I Kalmar län väntar idag fler än varannan kvinna längre än tre månader på att ens få en första kontakt inom kvinnosjukvården. Det är ett svek mot länets kvinnor. När andra regioner lyckas pressa ner köerna, så går utvecklingen i vårt län åt helt fel håll. Det är ett jämställdhetspolitiskt haveri. Och det haveriet bär den styrande majoriteten S, C och V ansvaret för.

Vid senaste regionfullmäktige debatterade jag frågan med socialdemokraternas Mattias Adolfsson. Man skyller på läkarbrist och kapacitetsproblem. Men det är inga nyheter – det har vi vetat i åratal. Frågan är: varför har de inte gjort något i tid? När andra regioner klarar av att ge kvinnor vård inom vårdgarantin, så får kvinnor i Kalmar vänta längst i hela Sverige.

Jag vill påminna om att detta inte handlar om siffror – det handlar om kvinnor som får gå med smärta, oro och i värsta fall risk för sin hälsa. Förutom de generellt långa köerna till kvinnosjukvården så har man dessutom stängt två av fem vårdplatser på förlossningen i Västervik.

Kvinnor i Kalmar län förtjänar inte att behandlas som ett lågprioriterat vårdområde. Bekymren har pågått under så många år.

När mer än hälften av länets kvinnor inte får den vård lagen garanterar, då räcker det inte med bortförklaringar. Då krävs handlingskraft.

I Region Jönköping under juli månad väntade bara 8 procent längre än tre månader för att få ett första besök. I Kalmar län var motsvarande siffra 52 procent. Den näst högsta siffran i hela landet. Skillnaden är enorm. Frågan är: varför klarar andra regioner det som S, C och V misslyckas med?

Är kvinnors vård mindre viktig här? Eller är det er styrning som är problemet? Länets kvinnor förtjänar ett svar på dessa frågor.

Det här är inte en teknisk fråga om operationssalar eller organisationsscheman. Det här är en fråga om respekt för länets kvinnor. Och just nu visar majoriteten att kvinnors vård inte är värd samma prioritet som annan vård.

Jag säger: Nog nu! Kvinnorna i Kalmar län förtjänar bättre. De förtjänar att deras vård sätts först – inte sist.

Jimmy Loord (KD), regionråd i opposition