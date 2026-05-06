Rekordtidigt mål – då blev det förlust för VIF

Nathalie Johansson gjorde en väldigt bra match för Vimmerby IF. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby IF har gått rent hemma. Lika bra går det inte borta. Säsongens andra förlust kom borta mot Hjulsbro IK i kväll. – De är fysiska, tuffa och duktiga helt enkelt, säger tränaren Cornelia Lindgren.

Men vi börjar från början. Vilket kanske Vimmerby IF också skulle ha gjort. Irma Cajlakovic, med allsvenska meriter, öppnade nämligen målskyttet redan efter 15 sekunder.

– Det är surt att de gör mål direkt efter avspark och det blir uppförsbacke för oss direkt, säger tränaren Cornelia Lindgren.

Snabbaste målet du varit med om att släppa in?

– Det tror jag. Man säger alltid att man ska vara med från start, men de kom upp på kanten och det gick fort helt enkelt.

Efter bara tio minuter replikerade dock Vimmerby och utjämnade matchen. Nathalie Johansson tog sig runt på högerkanten och spelade in bollen till Frida Pöder som säkert satte 1-1. Fem minuter senare var det dags för Irma Cajlakovic igen, som gjorde 2-1.

En målrik inledning – men sedan tog målskyttet kväll.

– När vi kvitterar ganska så snabbt efteråt så känns det rätt så bra, men de är lite vassare än oss i första halvlek. I andra halvlek jobbar vi på, sliter för varandra och det gör vi verkligen hela matchen.

Fanns lägen att kvittera

Några lägen för att utjämna en andra gång fanns.

– Vi har några skott på mål och några kvitteringslägen, men det var inget supervasst. Med lite tur kunde vi ha fått ett bättre resultat, men de har en del chanser också. Det blir mycket kamp på planen och vi möter ett bra Hjulsbro. De är fysiska, tuffa och duktiga helt enkelt.

Är det rättvist att det blir 2-1?

– Det är svårt att säga. Det kan lika gärna bli 2-2, men vi förlorar mot ett bra lag.

Nathalie Johansson visade i den här matchen varför hon bär kaptensbindeln enligt Cornelia Lindgren.

– Hon kämpar och sliter, och jobbar kopiöst över hela planen. Alla gör det och vi står upp tillsammans som ett lag.