Fackförbund stämmer lokalt sågverk för brott mot kollektivavtal

GS-facket, en del av LO, stämmer ett sågverksföretag i trakten för brott mot kollektivavtal. Foto: MostPhotos

Fackförbundet GS-facket stämmer sågverksföretaget Vida med verksamhet i Vimmerby och Mörlunda för påstådda brott mot kollektivavtal. Fackförbundet kräver företaget på sammanlagt 700 000 kronor i skadestånd.

En stämningsansökan inkom till Arbetsdomstolen den 20 april där GS-facket, facket för skogs- trä- och grafisk bransch, en del av LO, stämmer Föreningen Industriarbetsgivarna och deras medlem Vida VMO AB, sågverksföretaget Vidas bolag med verksamhet i Vimmerby och Mörlunda.

Kollektivavtal finns mellan de båda parterna, men GS-facket menar att avtalet brutits från arbetsgivarens sida. Förhandlingar har skett, utan att parterna kommit överens.

Kärandes ombud, förbundsjuristerna Maria Fridolin och Nataša Mirosavic, menar att bolaget hanterat och genomfört lönerevisioner vid sågverken i Vimmerby och Mörlunda på så sätt att de stridit mot gällande kollektivavtal och lokala lönesystem.

Fackförbundet kräver därför arbetsgivaren på sammanlagt 700 000 kronor i skadestånd.

I stämningsansökan begär kärandenas ombud anstånd fram till början av juni med att utveckla och komplettera ärendet.

”Uppdraget har mottagits med kort varsel och stämningsansökan inges i preskriptionsavbrytande syfte. Mot bakgrund av en för närvarande mycket hög arbetsbelastning samt kommande ledigheter under maj, begärs anstånd till den 3 juni 2026 med att utveckla och komplettera kärandenas talan.” skriver ombuden.

Dagens Vimmerby har sökt Vida som inte vill kommentera ärendet i nuläget.

"Vi uttalar oss inte i detta just nu med hänsyn till pågående rättsfall." skriver företagets kommunikationschef Joanna Kron i ett mail till vår tidning.



