DEBATT: Socialdemokraternas ansvarsflykt är ovärdig

Mattias Adolfsons försök att dölja sitt eget styres misslyckanden bakom en rökridå av rikspolitik är avslöjande. Att ständigt peka finger mot Stockholm är en bekväm strategi för den som saknar egna svar på regionens utmaningar och som vill skyla över felprioriteringar som lett till nedmontering av viktiga vårdfunktioner.

Sanningen är att den regering Sverigedemokraterna stödjer fick ärva ett ekonomiskt kaos efter åtta år av socialdemokratiskt styre. Någon måste städa upp och ta ansvar för landets ekonomi. Att i det läget göra svåra men nödvändiga prioriteringar är inte att vältra över kostnader. Det är att ta ansvar. Verklig värdighet är inte att lova guld och gröna skogar med andras pengar, vilket var den förra regeringens signum.

*

Adolfson undviker helt att tala om sitt eget ansvar här i Kalmar län. S, V och C har makten och därmed ansvaret för regionens budget. Istället för att beklaga sig borde Adolfson förklara för länets invånare varför hans styre slösar länsinvånarnas skattemedel på dyra symbolprojekt och meningslösa “klimatsatsningar”. Det är pengar som istället hade kunnat användas för att stärka sjukvården och hjälpa just de sjuka och äldre som ni nu påstår er värna. Var är era förslag på omprioriteringar från fluff till kärnverksamhet? Tystnaden är talande.

Att som styrande parti i regionen enbart skylla på regeringen är inte bara ansvarslöst, det är direkt ovärdigt. Det är ren ansvarsflykt att sitta med makten i knät och samtidigt låtsas vara en maktlös åskådare.

Sverigedemokraterna kommer alltid att prioritera kärnverksamheterna. Vårt fokus ligger på att skapa en trygg, effektiv och jämlik vård för invånarna i Kalmar län, inte på att föra en ansvarslös symbolpolitik som Mattias Adolfson och hans kompisar i C och V förespråkar. Det är dags för ett nytt och ansvarsfullt ledarskap i regionen.

Martin Kirchberg (SD)

Oppositionsråd, Region Kalmar län

Anni Juhl Nielsen (SD)

Regionstyrelsen, Region Kalmar län

Gabriella Eriksson (SD)

Riksdagskandidat Kalmar län