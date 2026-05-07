DEBATT: Sätt stopp för kriminella i Kalmar läns upphandlingar

Våra gemensamma skattepengar ska inte hamna i fickorna på kriminella företag. Kommunerna i Kalmar län måste följa upp sina upphandlingar bättre och de måste få bättre stöd i arbetet med upphandlingar, skriver Lena-Liisa Tengblad vd Gröna arbetsgivare.

Varje år upphandlar kommuner, regioner och statliga myndigheter för 1 000 miljarder kronor. Upphandlingarna rör allt från välfärdstjänster, kollektivtrafik, parkskötsel och skolmat till infrastruktur, och it-tjänster. Bara i Kalmar län uppgick kommunernas offentliga upphandlingar till ungefär 2 miljarder under 2023, det visar siffror från Upphandlingsmyndigheten som vi sammanställt. Utöver det tillkommer de kommunala bolagens inköp.

Att företag som vinner offentliga kontrakt erbjuder schyssta arbetsvillkor och är seriösa ser de flesta som en självklarhet. Men i en ny undersökning från Gröna arbetsgivare svarar var tredje kommun att det finns ett problem med aktörer vars anbud är så låga att de omöjligt kan uppfylla kollektivavtalsliknande villkor.

Både kommuner och företag vittnar om aktörer som missköter sig och går från kommun till kommun och fortsätter vinna upphandlingar. Ofta vinner de med anbud som är så låga att seriösa företag med kollektivavtal inte kan konkurrera.

Ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet är att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Trots att lagstiftningen ger goda möjligheter att ställa sådana krav svarar en tredjedel av kommunerna att de inte alltid gör det, även när de har möjlighet.

Dessutom brister uppföljningen. Hela sex av tio kommuner följer i låg grad upp att leverantören lever upp till de arbetsvillkor de utlovat. Det här måste ändras, annars riskerar krav på lön, arbetsmiljö, arbetstid och semester bara bli fina ord på ett papper.

I förlängningen riskerar skattepengar hamna hos arbetskriminella aktörer som utnyttjar arbetskraft, vilket givetvis är oacceptabelt.

Därför föreslår vi följande:

Det bör i lagstiftningen införas en skyldighet för upphandlande organisationer att följa upp avtal. I dag finns inget sådant uttalat lagkrav.

Upphandlingsmyndighetens stöd till kommuner måste stärkas. Både avtalsuppföljning och arbetet med att identifiera och utesluta olämpliga aktörer från upphandlingar kräver kompetens och resurser. Utmaningen är särskilt stor i små kommuner.

Våra gemensamma skattepengar ska inte hamna i fickorna på oseriösa företag. Kriminella ska hållas borta från offentliga upphandlingar i Kalmar län.



Lena-Liisa Tengblad

Vd, Gröna arbetsgivare