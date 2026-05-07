RESULTAT: Stort deltagande när damerna spelade scramble

Damgolfen fortsatte med en scramble på Tobo GK. Foto: Lotta Madestam

GOLF 07 maj 2026 07.50

Damgolf på Tobo GK, 18 hål, slaggolf, 3-mannalag/scramble, 5 maj 2026.

1) Ulla-Greta Föghner/Annelie Fors/Gunilla Lagerqvist 63 slag netto, 2) Fanny Lindkvist/Elisabeth Sjåstad/Karin Fransson 64, 3) Susanne Svensson/Benita Sohlin/Gun-Britt Hagström 67, 4) Anita Larsson/Kerstin Wessberg/Inger Sand 69, 5) Marita Carlsson/Charlotte Thorstensson/Marie-Louise Borsiö 69, 6) Carina Svensson/Liselotte Huldin/Birgitta Ekelöf 70, 7) Anna-Lena Lång/Annika Karlsson/Monica Jutterdahl 70, 8) Gunilla Andersson/Marianne Svahn/Ingegerd Holmberg 71, 9) Birgitta Frost/Helena Larsson/Lillemor Nelson 73.

