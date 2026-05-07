Djursdala SK lånar in från Gullringens GoIF

Linus Hillström har haft svårt att få speltid i Gullringens GoIF. Nu lånas 22-åringen ut till Djursdala SK.

Linus Hillström har svarat för totalt fyra mål under de tre senaste säsongerna i division fyra och den här säsongen har 22-åringen haft svårt att slå sig in i truppen. Nu lånas han ut till Djursdala SK, till en början i två seriematcher.

– Vi är väldigt tacksamma över att ha hittat den här lösningen. Linus har haft svårt att slå sig in i Gullringens elva under säsongsinledningen samtidigt som vi brottats med bland annat skador på de offensiva positionerna. Linus tillför något ytterligare till vår offensiv och vi ser fram emot att se honom hos oss under en period, säger Simon Henriksson, sportsligt ansvarig i DSK.

"Starkt samarbete"

Mattias Sandh i Gullringen GoIF:s sportgrupp kommenterar utlåningen så här:

– Ingen förening gillar någon som hoppar runt, men så är inte Linus och här handlar det om att hjälpa Linus att få mer speltid. Vi två föreningar har haft ett starkt samarbete under några år där vi hjälper varandra, vilket gynnar både spelaren och föreningen.