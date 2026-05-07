DEBATT: Fritidskortet gör skillnad för barn i Vimmerby

Fritidskortet tar sin utgångspunkt i föreningslivets gemenskaper och att vi måste se till att våra barn och unga får del av just detta. Samtidigt är ett viktigt syfte att förebygga psykisk ohälsa och bryta utanförskap bland barn och unga.

Ändå vet vi att många barn i 10–11-årsåldern slutar med sina aktiviteter, när de förstår att fotbollen eller gymnastiken eller kulturskolan gör det svårare för mamma och pappa att betala matkassen eller elräkningen. Barnet får bära den ekonomiska bördan. Inget barn ska behöva ha det så. Och då behöver vi göra något nytt.

Därför har Kristdemokraterna drivit igenom Fritidskortet för barn och unga mellan 7 – 16 år.

Sedan den 5 januari 2026 är stödet 550 kronor per barn och år. För barn i ekonomiskt utsatta hushåll är beloppet 2 500 kronor. Det här är pengar som går direkt till barnens fritidsaktiviteter, utan några egna utlägg eller krångliga ansökningar.

Som vårdnadshavare anmäler du ditt barn till en aktivitet som vanligt och använder sedan Fritidskortet för att betala hela eller delar av avgiften via e-tjänsten. För föreningar innebär systemet en möjlighet att nå fler barn. All information finns på fritidskortet.se.

I hela landet har nu över 300 000 barn tagit del av Fritidskortet, varav fler än 40 000 med det högre beloppet. Över 6 700 föreningar är anslutna.

Även i Vimmerby ser vi effekterna, men det kan bli bättre. Under 2025 ansöktes det om 515 Fritidskort här, vilket motsvarade nästan 30 procent av våra 7–16-åringar. Hittills är 13 av Vimmerbys idrottsföreningar, samt Kulturskolan, anslutna.

Vi har ett starkt föreningsliv i Vimmerby – det är en av våra största tillgångar. Vi behöver göra allt vi kan för att få fler barn och unga att stanna kvar och hitta till föreningslivet. Tack vare Kristdemokraterna och Fritidskortet ger vi nu fler barn och unga möjligheten att få del av föreningslivets gemenskaper.

Tro på Vimmerby!

Nina Myrefelt (KD), ersättare i socialnämnden

Anders Brunegård (KD), andre vice ordförande i socialnämnden