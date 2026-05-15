15 maj 2026
Tonårskillar ska ha sparkat sönder soptunna på garageuppfart

KRIM 15 maj 2026 17.00

Två unga killar, som ska ha varit i 18-årsåldern, ska ha sparkat sönder en soptunna på en garageuppfart.

Det här ska ha hänt på Lindängsgatan i Vimmerby vid 22.20-tiden den 13 maj. 

– Det har ramlat ut glas efter att man sparkat sönder soptunnan och det krossas mot garageuppfarten, säger Mattias Alnefjord vid polisen.

Målsägande är en man i 70-årsåldern. Rubriceringen är skadegörelse. 

– Det framgår bara att de var i 18-årsåldern och försvann från platsen efter det som hänt. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

