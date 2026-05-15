HÄKTAD MAN ÅTALAS FÖR FLERA BROTT – KAN UTVISAS

En man i 25-årsåldern, bosatt i Hultsfreds kommun, sitter häktad sedan den 4 maj. Nu åtalas han för ett flertal brott mot en och samma kvinna. Han riskerar att utvisas från Sverige.

Det var den 4 maj som tingsrätten valde att häkta mannen. Han var då misstänkt för fyra fall av misshandel och två fall av olaga hot mot en och samma kvinna på en adress i Målilla.

Under fredagen lämnade åklagaren in en stämningsansökan mot mannen. Brottstiden är satt från 1 april till 30 april i år.

Vid något tillfälle ska mannen ha hotat att kasta kvinnan över en balkong. För det åtalas han för olaga hot. Vid ett annat tillfälle, i slutet av april, tog mannen ett strypgrepp runt kvinnans hals och greppade hårt runt hennes handleder.

Kvinnan ska ha fått svårt att andas och kände också smärta, enligt åtalet.

Puttade ned kvinnan i en säng

Vid ett annat tillfälle ska mannen ha puttat ned kvinnan i en säng och greppat henne hårt runt handlederna. Den 29 april ska mannen på nytt ha greppat tag om kvinnans handleder. Samma dag ska mannen ha tagit ett hårt grepp om kvinnans armar och dragit henne med sig.

Den gången ska mannen också ha sagt att kvinnan skulle akta sig och att han skulle stampa på henne.

"Hotet var sådant att NN kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet", skriver åklagaren.

Mellan 30 april och 1 maj ska mannen också olovligen stannat kvar i kvinnans bostad och därför åtalas han också för hemfridsbrott.

"Känner varandra"

Mannen nekar till brott, men åklagaren kommer att kalla tre vittnen till huvudförhandlingen. Åklagaren har inte velat kommentera vilken relation de två har till varandra.

– De känner varandra, det är allt jag kan säga, sa Lise-Lotte Norström i början av maj.

Åklagaren yrkar på att mannen ska utvisas från Sverige och förbjudas att återvända hit under en period av fem år.