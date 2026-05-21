DEBATT: Lägre matpriser är ett välkommet besked för alla svenska hushåll

Efter år av pressade hushållsbudgetar sedan den tidigare inflationskrisen 2022 kom nu ett efterlängtat besked. SCB meddelade att priserna på livsmedel sjönk med hela 5,5 procent i april jämfört med mars.

SCB beskriver det som den största nedgången på 30 år. Det är en märkbar lättnad för alla hushåll i hela landet. För barnfamiljer, pensionärer och löntagare spelar matpriser stor roll i vardagen, och varje tydlig nedgång gör skillnad på riktigt.

Det är också värt att notera att prisnedgången blev något större än vad man rent matematiskt kunde förvänta sig av en momssänkning från 12 till 6 procent. En sådan sänkning motsvarar i teorin cirka 5,36 procent lägre slutpris, om hela effekten förs vidare till konsument. Detta eftersom momsen läggs på och inte dras av. När utfallet nu blev 5,5 procent innebär det att utvecklingen blev ännu bättre än väntat.

Samtidigt måste utvecklingen ses i ett större ekonomiskt sammanhang. SCB:s KPI-statistik för april visar att inflationen fortsatt sjunker, och att livsmedel var det främsta bidraget nedåt i april. Riksbanken lämnade dessutom den 8 maj styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Men det betyder inte att riskerna är borta. SCB har tidigare visat att högre el- och drivmedelspriser bidrog till inflationen, och så sent som i april rapporterades att stigande drivmedelspriser motverkade den sjunkande inflationen.

Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att politiken även fortsätter prioritera låga drivmedelspriser. Onsdagen den 13 maj kunde Sverigedemokraterna och regeringen ge besked om att sänka bensin- och dieselskatten så att priset vid pump blir omkring tre kronor lägre per liter från den 1 juli.

Vi agerar tillsammans med regeringen för att värna den svenska ekonomin. Matpriser, energipriser, inflation och ränteläge är direkt kopplade till varandra. När matkostnaderna nu faller är det ett mycket positivt besked för Sveriges hushåll. Och för att hushållens ekonomi ska fortsätta stärkas, krävs även att politiken håller kostnadstrycket från energi och transporter nere. Det gör vi nu och det är något som Sverigedemokraterna alltid kommer att prioritera.

Mikael Eskilandersson (SD), civilpolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd