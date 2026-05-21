JÄTTEAFFÄR FÖR VIMMERBYFÖRETAGET I NORGE

Företaget Aura Light med en stor tillverkning i Vimmerby har vunnit en jättestor upphandling i Norge. Avtalet är värt upp till 180 miljoner kronor.

Dealen gäller inköp av LED-armaturer till hälso- och sjukvårdsföretag över hela Norge. Med start 1 juli i år och fyra år framöver ska leveranserna ske och värdet uppskattas alltså till 180 miljoner kronor.

– Det här är en viktig affär för oss och ett kvitto på att våra lösningar håller rätt nivå för krävande miljöer som sjukvården. Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att bidra till energieffektiv och hållbar belysning i norska vårdmiljöe, säger Thorbjørn Evensen, försäljningschef i Norge.

Carola Karlsson på fabriken i Vimmerby säger såhär:

– Vårt norska dotterbolag Auralight AS vann avtalet i konkurrens med flera stora aktörer inom belysningsbranschen i Norge. Vi ser att avtalet kommer att spela en viktig roll för fabriken i Vimmerby framöver.