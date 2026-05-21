21 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

JÄTTEAFFÄR FÖR VIMMERBYFÖRETAGET I NORGE

Aura Light i Vimmerby ska leverera LED-belysning till sjukvården i Norge. Foto: Pressbild

JÄTTEAFFÄR FÖR VIMMERBYFÖRETAGET I NORGE

NÄRINGSLIV 21 maj 2026 08.38

Företaget Aura Light med en stor tillverkning i Vimmerby har vunnit en jättestor upphandling i Norge. Avtalet är värt upp till 180 miljoner kronor.

Annons:

Dealen gäller inköp av LED-armaturer till hälso- och sjukvårdsföretag över hela Norge. Med start 1 juli i år och fyra år framöver ska leveranserna ske och värdet uppskattas alltså till 180 miljoner kronor.

– Det här är en viktig affär för oss och ett kvitto på att våra lösningar håller rätt nivå för krävande miljöer som sjukvården. Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att bidra till energieffektiv och hållbar belysning i norska vårdmiljöe, säger Thorbjørn Evensen, försäljningschef i Norge.

Carola Karlsson på fabriken i Vimmerby säger såhär:

– Vårt norska dotterbolag Auralight AS vann avtalet i konkurrens med flera stora aktörer inom belysningsbranschen i Norge. Vi ser att avtalet kommer att spela en viktig roll för fabriken i Vimmerby framöver.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Belysningsföretaget går mot strömmen – plockat in extra personal för att hinna med
Han tar över som vd för stor industri i Vimmerby: "Väldigt glad"
Ny produkt framtagen vid Vimmerbyanläggningen
Företags-vd lämnar sin post: "Livet är fullt av möjligheter"
Aura Light hyllades för sitt sociala engagemang: "Känns hedrande"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt