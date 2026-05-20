Så mycket vill man ha för Pumpen: "Oftast inget quick fix"

Dan Edlund är ansvarig mäklare för Pumpen i Södra Vi, som Gullringens GoIF:s bolag nu vill sälja för 5,5 miljoner kronor. Bilden är en genrebild. Foto: Pressbild

Efter nästan 20 år vill Gullringens GoIF göra sig av med Pumpen. Verksamheten och fastigheten ligger nu ute för 5,5 miljoner kronor. – Det är baserat på en värdering vi har gjort av verksamheten i sig och fastigheten i sig, säger Dan Edlund, ansvarig mäklare på Länia Företagsförmedling.

Under onsdagsmorgonen gick Gullringen Nöje AB, ett helägt bolag av Gullringens GoIF, ut med att man har för avsikt att sälja Pumpen i Södra Vi.

Det var 2008 som föreningen köpte Nöjespumpen av Ingemar Eklund och i samband med det bildade aktiebolaget Gullringen Nöje.

"Anledningen till att vi tittar på att sälja Pumpen är att styrelsen börjar komma till åren och behöver bytas ut i bolaget. Om vår ägare kan tillsätta en ny styrelse fortsätter driften som vanligt men samtidigt måste vi gardera oss och undersöka om det finns några intressenter som vill köpa oss", skrev Gullringen Nöje i ett pressmeddelande.

Gullringen Nöje vill inte uttala sig mer än det som står i pressmeddelandet och hänvisar alla frågor till mäklaren Dan Edlund på Länia Företagsförmedling.

Värdering har gjorts

Pumpen omsätter cirka fem miljoner kronor och det begärda priset är 5,5 miljoner kronor. Det innefattar då aktierna i bolaget, hela verksamheten, inventarier och byggnaderna i Södra Vi som man äger.

– Det innefattar lösöre och allting. Det är baserat på en värdering vi har gjort av fastigheten i sig och verksamheten i sig. Det finns egentligen ett aktievärde på 8,2 miljoner men när vi rensar ut övervärdet vad gäller fastigheten blir det 5,5 miljoner. Priset kan variera och gå ned också, beroende på om man tar utdelning från föreningens sida för att få ned kapitalet. Vi har bara gjort en simulering av det, men det får man komma överens med eventuell köpare om. Men det finns möjligheter kring det, säger Dan Edlund.

Tillgångarna, enligt allabolag.se, ligger på drygt fyra miljoner kronor.

– Det ligger ett bokfört värde på en miljon, men då är byggnad och vissa installationer inte helt nedskrivna. Annars är tillgångarna i princip nedskrivna.

Fastigheten utgörs av drygt 20 000 kvadratmeter mark och har en byggnadsyta på knappt 1 300 kvadratmeter.

– Fastigheten är bra underhållen enligt uppgift och håller god standard. Jag har varit och tittat på den, men inte gjort någon teknisk bedömning. Det får köparen själv göra kring tak och så vidare.

"Kan finnas intresse"

Dan Edlund tror att det kan finnas ett relativt stort intresse för nöjesstället på marknaden.

– För en köpare handlar det om att kliva in och driva verksamheten vidare eller göra något annat om man har andra idéer. Alla tillstånd och allt finns, men serveringstillstånd behöver man söka nytt.

Vad tror du om intresset?

– Det kan nog finnas intresse, antingen av en redan etablerad entreprenör i branschen som vill utveckla ytterligare. Det skulle till exempel kunna finnas möjlighet för catering och så vidare. Det visar sig oftast efter ett tag och kan dyka upp när man minst anar det.

"Inget quick fix"

Objektet har precis kommit ut på marknaden.

– Vi har inte fått något som är konkret ännu. Det är lite förfrågningar, men det kommer nog bli mer konkret. Det kan vara intressenter både i regionen och utanför. En ny entreprenör kan ju ha helt nya idéer och det finns sådana möjligheter här också.

Vad tror du om tidsperspektivet?

– När det gäller försäljning av rörelser är det väldigt olika. Det kan ta sex månader, det kan ta två år. Det vet man inte riktigt. Erfarenheten säger mig att det tar minst sex månader med finansiering, att skriva avtal och undersöka allt. Det är en lång process. Oftast är det inget quick fix.