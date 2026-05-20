DÄRFÖR ÄR GP-FESTEN I MÅLILLA ÖVER – VILLE INTE HAMNA I BUDKRIG

Målilla MK/Dackarna blev erbjudna att matcha kontraktssumman för GP-tävlingarna 2028 och 2029 som nu kommer köras i Västervik. "Vi tackade nej och lät dem ta det", säger GP-generalen Peter Samuelsson.

En stor speedwaynyhet har precis slagit ner. Västervik kommer stå värd för Speedway Grand Prix-tävlingarna under åren 2028 och 2029. Det betyder att sommarens GP-tävling kan vara den sista i Målilla. – Vi tackade nej till tävlingarna 2028 och 2029, säger GP-generalen Peter Samuelsson.

Första gången det kördes Grand Prix-speedway i Målilla var 2005. Sedan dess har GP-cirkusen återkommit till Skrotfrag Arena gång på gång med BSI som arrangör. Undantaget var 2013 när arrangören valde att köra tävlingar i Stockholm och Göteborg. 2020 blev det ingen tävling i Målilla och då berodde det på coronapandemin.

Till 2022 kom Discovery Sports Events in som ny arrangör för GP-serien och Målilla MK/Dackarna har varit en given tävlingsplats. Klubben har ett år kvar på GP-kontraktet och firar 20 år som GP-arrangör i år.

I dag slog speedwaybomben ner med att Västervik har säkrat upp tävlingen under 2028 och 2029.

"Skiljde så otroligt mycket i avtalet"

Peter Samuelsson, GP-general när tävlingen kommer till Målilla, berättar att sommarens GP-tävling i Målilla kan vara den sista.

– Vi har kontrakt på tävlingen i år och fått erbjudande om att köra 2027. Vi har än så länge inte tagit beslut om vi ska hoppa på det tåget. Sedan har vi tackat nej till GP-tävlingar i Målilla 2028 och 2029, säger Peter Samuelsson.

Varför?

– Vi vill inte ta den risken. Vi blev erbjudna att matcha kontraktssumman som Västervik skulle betala och då skulle vi behöva ge oss in i ett budkrig. Vi tackade nej och lät dem ta det. Det skiljde så otroligt mycket i avtalet mot vad vi har haft tidigare, säger Peter Samuelsson och pekar på licensavgiften:

– Den är så mycket dyrare nu. På kontraktstiden över tre år rör det sig om ett antal fler miljoner som de får betala för Speedway of Nations 2027 och GP:et 2028 och 2029. Vi har inte varit beredda att riskera klubbens ekonomi för att behålla GP:et så vi tackar hellre nej. Vi fick förfrågan om vi ville matcha deras bud och då sa vi att det inte är aktuellt.

Peter Samuelsson berättar att man som klubb betalar en licensavgift och äger eventet.

– Man får som klubb betala en summa för att de ska komma dit och köra tävlingen. De kommer med sina depåer och utrusning och bygger om arenan. Vi som arrangör har alla intäkter på biljetter, försäljning i kiosker, supportershopen och Vippen. Det går 100 procent till oss.