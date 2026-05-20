LOKALT NÖJESSTÄLLE KAN KOMMA ATT SÄLJAS

Det var 2008 som Gullringens GoIF köpte Nöjespumpen av Ingemar Eklund och i samband med köpet bildade föreningen aktiebolaget Gullringen Nöje AB, som till hundra procent är föreningsägt.

Bakgrunden till att man nu avser att sälja danspalatset är att många i styrelsen börjar komma upp i åren.

"Anledningen till att vi tittar på att sälja Pumpen är att styrelsen börjar komma till åren och behöver bytas ut i bolaget. Om vår ägare kan tillsätta en ny styrelse fortsätter driften som vanligt men samtidigt måste vi gardera oss och undersöka om det finns några intressenter som vill köpa oss", skriver man i ett pressmeddelande.

Verksamheten och kommande festligheter ska inte påverkas av beslutet.

"Ingenting ändras just nu och vi har redan bokat upp hela hösten 2026 och vi kommer snart släppa en otroligt bra konserthöst samt dans- och pubkvällar. Det finns även bokningar lite in på våren 2027 för vi vet att det här kan ta väldigt lång tid", skriver man i pressmeddelandet vår tidning inte sett till.

2023 valde man att lägga ned Örsåsa Loge, som var Gullringen Nöjes andra nöjesställe. Vi har varit i kontakt med Lena Josefsson som hänvisar frågor till styrelsen. I sin tur hänvisar styrelsen alla frågor till en företagsförmedling och sin mäklare.