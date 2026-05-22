DEBATT: Vårdköerna i Kalmar län har blivit det nya normala

Det ska inte vara svårt att få vård i tid. Ändå är det verkligheten för många i Kalmar län.

Människor väntar i månader på utredningar och behandlingar. Telefonköerna till 1177 är långa. Föräldrar med barn som mår psykiskt dåligt möts av besked om att vänta, inte av hjälp. Samtidigt lämnas patienter i ovisshet.

Det här är inte en tillfällig svacka. Det är ett mönster som har vuxit fram under lång tid, och som fortfarande inte har brutits.

Tillgängligheten brister, och skillnaderna inom länet är tydliga. Bor du på fel plats kan vägen till vård bli både längre och krångligare. Det skapar otrygghet för patienten och ineffektivitet i hela systemet.

Det duger inte.

Trots att problemen är välkända har utvecklingen gått för långsamt. Köerna består, tillgängligheten brister och många invånare får inte vård i den tid de har rätt till. Det riskerar i förlängningen att leda till både försämrad hälsa och ökat lidande.

Vi vill se en annan riktning i sjukvården.

Moderaterna i Kalmar län står nu samlade bakom en gemensam politik för sjukvården. Vi är överens om riktningen framåt, och om vilka reformer som krävs för att korta köerna och stärka tillgängligheten.

För det första måste vårdgarantin börja gälla på riktigt. I dag bryts den gång på gång utan konsekvenser. Det undergräver förtroendet för hela sjukvården. Verksamheter som inte klarar tillgängligheten måste mötas med fler verktyg som vårdval, upphandling och fler aktörer som kan bidra till att korta köerna.

För det andra måste primärvården stärkas på riktigt. Hälsocentralerna är grunden i vården, men i dag är många överbelastade. När läkare ansvarar för alldeles för många patienter drabbas både tillgänglighet och kontinuitet. Vi vill införa ett tak för listade patienter per läkare och säkerställa att vård finns i hela länet. Det är avgörande för att skapa trygghet i människors vardag.

För det tredje måste vården bli mer nära. I ett geografiskt stort län som Kalmar är det avgörande att fler kan få vård där de bor. Mobila team, närvårdsplatser och digitala lösningar kan minska behovet av långa resor och samtidigt avlasta sjukhusen.

Och när människor söker hjälp ska de få svar. Därför vill vi införa ett tydligt väntetidstak för 1177. Det är inte rimligt att patienter ska behöva sitta i telefonkö i orimlig tid för att få råd om sin hälsa. Snabb kontakt med vården är ofta avgörande för att patienter ska hamna rätt från början.

Barn och unga med psykisk ohälsa är en grupp där bristerna blir extra tydliga. Köerna är långa och många riskerar att inte få hjälp i tid. Därför vill vi både stärka första linjen och införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ingen ung människa ska behöva vänta på hjälp när den behövs som mest.

Skillnaden är tydlig. Den nuvarande majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, har accepterat ett läge där köer och bristande tillgänglighet blivit vardag. Vi moderater gör inte det.

Vården ska inte vara något man oroar sig för, utan något man kan lita på. När behoven uppstår ska hjälpen finnas där, i tid, nära och med kvalitet. Det handlar ytterst om trygghet, i livets mest utsatta stunder.

Vi moderater är beredda att ta ansvar för den förändringen, för en sjukvård som är tillgänglig, trygg och håller ihop. Kalmar län förtjänar en sjukvård som fungerar, på riktigt.

Moderaterna i Region Kalmar län

Malin Sjölander

Sven Sparavec

Monica Ljungdahl

Emma Lilliehorn

Eila Medin