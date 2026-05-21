FÖRETAG I VIMMERBY LURAT PÅ BIL FÖR HALV MILJON

Ett företag i Vimmerby ska ha blivit lurat på en bil värt drygt en halv miljon kronor.

Det här anmäldes av bilföretaget i Vimmerby till polisen under onsdagen. Ett danskt företag var och hämtade bilen, som ska vara en Mercedes, redan i juni förra året.

– Man hämtade den någon gång i juni 2025 och betalning skulle ha kommit, men det har aldrig skett. Därför har man gjort en anmälan nu då, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Det rör sig alltså om drygt 500 000 kronor och en anmälan om grovt bedrägeri är upprättad.

– Det är inte inlagt någon skäligen misstänkt, men man menar ju att det här var ett bedrägligt beteende från det danska företaget och det finns uppgifter på det här danska företaget att jobba vidare med.