HON FÖRESLÅS BLI NY ORDFÖRANDE I VH

Mia Thelin blir ny klubbchef och lämnar därmed ordförandeposten. Nu föreslås Martina Bergqvist, som varit vice ordförande, att ta över klubban. – Jag har sagt att det är okej att nominera mig, berättar hon.

Den tidigare kanslisten Thea Björkén har gått till Kalmar HC och klubbchefen Johan Hermansson Liström lämnade sin tjänst under säsongen.

Nu har klubben tillsatt posterna genom att ändra struktur på organisationen. Vimmerby Hockeys ordförande Mia Thelin går in i rollen som klubbchef och Carina Carlsson kliver in i en ny roll med fokus på matchorganisation och partnerarbete.

En följdeffekt är naturligtvis att Mia Thelin inte sitter kvar som ordförande. Nu kan vår tidning berätta att förslaget är att årsmötet ska välja Martina Bergqvist kommande onsdag.

– Jag har fått frågan och jag har sagt att det är okej att nominera mig. Nu är det upp till medlemmarna, berättar Martina Bergqvist.

Martina Bergqvist har varit vice ordförande i den nuvarande styrelsen.

– Det är supersmickrande och jättekul. När vi började kika på organisationsförändringen och vi sa ja till det, så var det här ett väldigt enkelt beslut. Det känns både roligt och utmanande. Jag har gjort en hel del i föreningen även som vice och skillnaden för mig blir inte jättestor. Organisatoriskt för hela föreningen blir det stor skillnad och jag tror att det blir superbra med Carina och Mia i sina nya roller.

Vad kommer skilja dig och Mia åt i de här rollerna tror du?

– Mia kommer som klubbchef fokusera och fortsätta med det organisatoriska, strategiska och med kommunikationen. Jag kommer arbeta tillsammans med kommunen kring arenafrågor och hela den biten. I övrigt är det självklart så att vi kompletterar varandra otroligt bra och vi kommer jobba vidare på samma sätt i styrelsen som tidigare. Vi vill framåt.

Klarar kraven

Medlemmarna kommer få säga sina åsikter och höra mer om det gångna verksamhetsåret onsdagen den 27 maj när det är dags för årsmöte.

– Det känns jättebra inför årsmötet. Vi gör ett bra år ekonomiskt och licensnämnden har fått alla handlingar och vi klarar femprocentarna. Det känns gott och härligt, och vi har tagit stora steg sportsligt och även gjort ett bra år rent organisatoriskt.

Själva siffrorna vill Martina Bergqvist dock inte kommentera mer precist just nu.

– Det håller vi till årsmötet, men det jag kan bekräfta är att vi klarar kravet på fem procent.

Ulf Bergqvist föreslås bli omvald som kassör. Anton Holm och Andreas Kindman blir också kvar i styrelsen medan Magdalena Wärnelius föreslås som ny ledamot.

Valberedningens Tomas Rydén vill inte lämna några kommentarer, utan hänvisar alla frågor till styrelsen.