22 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

KLART: HÄR ÄR VSGF:S TRÄNARTRIO KOMMANDE SÄSONG

Virserums SGF:s nye headcoach, Mattias Lindén, flankeras av sina båda spelande assisterande, Adam Dahl och Pierre Gustavsson.

KLART: HÄR ÄR VSGF:S TRÄNARTRIO KOMMANDE SÄSONG

ISHOCKEY 21 maj 2026 22.50

Virserums SGF presenterade på torsdagskvällen den tränartrio som ska leda laget kommande säsong. Och det är idel namn som är bekanta för hockeypubliken i trakten.

Annons:

Den tidigare Vimmerby Hockey-tränaren Tobias Jahr kastades rakt in i hetluften som tränare för Virserums SGF när Wictor Holmberg bytte till Åseda förra säsongen. I februari öppnade han för en fortsättning i Virserum Hockey, men häromdagen blev det officiellt att han tackar nej till att köra vidare. Det berömda livspusslet angavs som skäl.

I dag presenterade division 3- klubben sin nya tränartrojka.

Var assisterande i VH

Ny headcoach blir Oskarshamnskillen Mattias Lindén, som efter ett par års frånvaro från hockeyn har fått tillbaka suget och uppges på VSGF:s sociala medier vara ”jättetaggad inför uppgiften”. I trakterna är Lindén bland annat bekant som assisterande tränare till Phil Horsky i Vimmerby Hockey 2019-2021.

Vid sin sida får Lindén en annan VH- och VSGF-bekanting, Pierre Gustavsson, som är tillbaka och kommer fungera som spelande assisterande. Samma roll kommer Adam Dahl att ha, vilket han även hade den gångna säsongen.

”Vi i Virserum Hockey är glada att kunna sy ihop dessa tre med massor av hockeykunskap att leda seniorlaget nästa säsong och de kommer även vara en del i sportgruppen”, skriver VSGF på sin Facebooksida.

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt