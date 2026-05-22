KLART: HÄR ÄR VSGF:S TRÄNARTRIO KOMMANDE SÄSONG

Virserums SGF presenterade på torsdagskvällen den tränartrio som ska leda laget kommande säsong. Och det är idel namn som är bekanta för hockeypubliken i trakten.

Den tidigare Vimmerby Hockey-tränaren Tobias Jahr kastades rakt in i hetluften som tränare för Virserums SGF när Wictor Holmberg bytte till Åseda förra säsongen. I februari öppnade han för en fortsättning i Virserum Hockey, men häromdagen blev det officiellt att han tackar nej till att köra vidare. Det berömda livspusslet angavs som skäl.

I dag presenterade division 3- klubben sin nya tränartrojka.

Var assisterande i VH

Ny headcoach blir Oskarshamnskillen Mattias Lindén, som efter ett par års frånvaro från hockeyn har fått tillbaka suget och uppges på VSGF:s sociala medier vara ”jättetaggad inför uppgiften”. I trakterna är Lindén bland annat bekant som assisterande tränare till Phil Horsky i Vimmerby Hockey 2019-2021.

Vid sin sida får Lindén en annan VH- och VSGF-bekanting, Pierre Gustavsson, som är tillbaka och kommer fungera som spelande assisterande. Samma roll kommer Adam Dahl att ha, vilket han även hade den gångna säsongen.

”Vi i Virserum Hockey är glada att kunna sy ihop dessa tre med massor av hockeykunskap att leda seniorlaget nästa säsong och de kommer även vara en del i sportgruppen”, skriver VSGF på sin Facebooksida.