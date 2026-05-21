Tunga avtalet säkrar jobb i Vimmerby – kan också ge nya

Under torsdagen kom nyheten att Aura Lights norska dotterbolag vunnit ett nationellt avtal i Norge värt 180 miljoner norska kronor. Det här kan komma att ge positiva effekter i Vimmerby. – Mer volym kan göra att vi behöver justera bemanningen uppåt, säger produktionschefen Christoffer Olofsson.

Det norska dotterbolaget Auralight AS har tilldelats ett nationellt ramavtal med Sykehusinnkjøp HF. Upphandlingen omfattar leverans av LED-armaturer till hälso- och sjukvårdsföretag i hela Norge. Avtalet löper över fyra år med start 1 juli i år och har ett uppskattat värde på upp till 180 miljoner norska kronor.

– Det här är ett viktigt avtal för oss som säkrar 180 miljoner över en fyraårsperiod. Det gäller alla hälsoenheter – sjukhus, behandlingsenheter och vårdenheter – i Norge. Det är väldigt kul för vårt dotterbolag i Norge att få lyckas med det här i hård konkurrens med andra. De har haft en tuff marknad att verka i, säger Christoffer Olofsson, produktionschef för Aura Light i Vimmerby.

Kan det här innebära nya jobb i Vimmerby?

– Vi vet inte riktigt ännu. Mer volym kan göra att vi behöver justera bemanningen uppåt. Vi vet inte riktigt ännu eftersom det gäller från 1 juli. Vi ser över nu vad det innebär och hur vi ska organisera oss för att erbjuda en bra kvalitet framåt. Så jag vågar inte lova någonting. Det får vi ta allteftersom när volymerna kommer upp.

Ett av de största på länge

Avtalet är ett av de största på länge för Aura Light.

– Det är klart att den här digniteten och att säkra den omsättningen är väldigt viktigt för oss.

Men du vågar inte säga att det kan innebära si eller så många nya jobb?

– Nej, det vågar jag inte säga faktiskt. Vi har lite kapacitet kvar och vi får se vad det innebär. Vi tvekar förstås inte om det behövs, men generellt sett kan jag säga att det är en väldigt positiv nyhet för koncernen och att vi givetvis tittar på det.

Säkrar jobb lokalt

I nuläget är man mellan 60 och 70 perspner på fabriken i Vimmerby.

– Det beror på behovet vi ser av försäljningen och då kan kollektivet gå lite upp och ned. De sista fem är det kanske bemanning på skulle man kunna säga.

Helt givet är i alla fall att dealen säkrar jobb lokalt framöver.

– Det säkrar jobb här i Vimmerby, det kan man absolut säga. Vi tycker det är väldigt roligt att de har valt Aura Light som partner och att de tror på oss. Nu ska vi försöka bevisa att vi kan leverera det som behövs och det är väldigt positivt för oss, säger Christoffer Olofsson.

Aura Light har sitt huvudkontor i Solna, men omsätter cirka 300 miljoner kronor i Vimmerby. Christoffer Olofsson har varit produktionschef här i ungefär fyra år.

– Det är en väldigt stor marknad med många duktiga aktörer, så det är absolut en tuff marknad men det finns mycket potential framför allt med ledifieringen av gamla ljuskällor som behöver bytas ut mot ny, smart belysning. Det är inte som förr med en på- eller av-knapp. Vi säljer lösningar med smart belysning som är så energieffektiv som möjligt. Det gäller att vara i framkant, hänga med de stora aktörerna och konkurrera med våra produkter. Det visar vi att vi kan med det här avtalet och det är väldigt roligt.