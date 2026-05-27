DEBATT: Nu säkrar vi det svenska inrikesflyget

Sverigedemokraternas utgångspunkt har alltid varit att hela landet ska få leva. Från storstäder till små orter, från kust till inland. Men under lång tid har människor på landsbygden fått vänja sig vid att avstånden blir längre. När service försvinner, vägar förfaller och kommunikationer försämras drabbas vanligt folk, företag och hela bygder. Därför är flyget så viktigt för Sverige.

För många människor i norra och mellersta Sverige är inrikesflyget inte någon lyx. Det är en livsnerv. För företag som behöver nå kunder och marknader. För familjer som vill kunna träffa nära och kära. För människor som behöver ta sig till specialistsjukvård. Och för ambulans- och sjuktransporter där varje minut kan vara avgörande.I

ett av Europas mest avlånga länder fungerar inte alltid tåg eller bil som realistiska alternativ. Många orter riskerar att hamna ännu längre från jobb, investeringar och framtidstro om flygförbindelser försvinner.

Idag hotas det svenska inrikesflyget av kraftigt ökade bränslepriser till följd av oroligheterna i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet. Flera flygbolag är hårt pressade ekonomiskt och viktiga inrikeslinjer riskerar att läggas ned eller dras ned kraftigt.

Det skulle slå hårt mot landsbygden och mot hela Sveriges sammanhållning.

Därför agerar vi nu tillsammans med regeringen för att säkra det svenska inrikesflyget och viktiga sjuktransporter med flyg. Vi förbereder bland annat för att staten vid behov ska kunna upphandla trafik på befintliga flyglinjer, samtidigt som vi ger ett riktat statsbidrag till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg och -helikopter.

Därutöver kommer staten att täcka kostnader för säkerhetskontroller för passagerare och bagage under andra halvåret 2026, vilket innebär sänkta kostnader för flygbolag på 46 kr/passagerare, och därmed en minskad risk för nedlagda inrikeslinjer. För oss är det självklart att människor ska kunna leva och arbeta i hela landet, inte bara där avstånden är korta och alternativen många.

Sverigedemokraterna driver på för en politik som sätter svenska behov först. Vi accepterar inte att landsbygden lämnas efter eller att vanliga människors möjlighet att resa och leva försämras på grund av politiska prestigeprojekt och symbolpolitik.

Hela Sverige ska få leva. Då måste också hela Sverige kunna nås.

Thomas Morell (SD), vice ordförande i trafikutskottet

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd