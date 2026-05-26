Västervik överlägset i nattmangling mot sargat Rospiggarna

Rospiggarna hade i stort sett ett helt lag indisponibelt till kvällens match mot Västervik, och till slut vann gästerna stort. – Själva matchen är väl inte mycket att säga om. Det tuggade på bra, säger lagledaren Micke Teurnberg.

Regn gjorde att kvällens match mellan Rospiggarna och Västervik Speedway inte kom i gång förrän strax innan klockan 21. Men det väntades och resonerades länge innan matchen kunde köras. Skicket på den sedan tidigare omdiskuterade banan blev inte alls bra efter regnet och om det var så att hemmalaget gärna såg att matchen skulle bli inställd är oklart, men man kan knappast klandra dem med tanke på den lista av förare som av olika anledningar inte körde i kväll.

Bland annat saknade man heatledarna Vadim Tarasenko, Mikkel Michelsen och Piotr Pawlicki samt Philip Hellström Bängs och Emil Millberg, och frågan är om ett lag med ett så lågt ingångssnitt och en ridersnominering någonsin tidigare har ställts på benen i den högsta svenska ligan.

Palovaara gladde

Och visst blev matchen till slut precis så enkel för Västervik som man anade på förhand. Rospiggarna hängde med hyfsat i tre heat då ställningen bara var 8-10, men sedan var det Västervik för hela slanten.

Ihåliga rospiggar hade inte poängövertag i ett enda av matchens 15 heat och tog bara fyra heatsegrar. Västerviks seger landade till slut på 60-30.

– Själva matchen är väl inte mycket att säga om. Det tuggade på bra, och det var några förare man gladdes lite extra åt. Kul att se Victor Palovaara, han bjöd på många fina heat och tog mycket poäng (10), säger Västerviks lagledare Micke Teurnberg.

Det var många frågetecken kring banans skick, men enligt Teurnberg var det aldrig nära att matchen skulle ställas in.

– Nej då. Det regnade från klockan 17 till 19.15, så det tog helt enkelt tid att få bort lervällingen och få banan bra igen. Men det var inga problem eller konstigheter till slut.