DEBATT: Nej till tvångsblandning, bygg där människor vill bo

Socialdemokraternas svar på segregation är tvångsblandning. Villor ska kunna förköpas och ge plats åt hyreshus i villaområden. Villor ska byggas i utanförskapsområden. Skolor med hög andel invandrade barn ska stängas och elever bussas till mer svenskdominerade skolor. Man kallar det integration.

Men Sverige löser inte segregationen genom att göra trygga områden mindre trygga, fungerande skolor splittrade eller villaägare till brickor i ett politiskt experiment. Problemet är inte att vissa områden fungerar. Problemet är att andra områden har tillåtits präglas av flyktingmottagande, otrygghet och låga framtidsutsikter.

Socialdemokraterna vill flytta runt problemen. Vi vill i stället ha fler attraktiva bostadsområden där människor vill bo. Kommuner ska få bättre möjligheter att ta fram byggbar mark för villor och radhus, gärna på landsbygden, i mindre tätorter och nära vatten. Det är där många barnfamiljer vill bygga sitt liv.

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Nu görs historiskt stora satsningar på infrastruktur, samtidigt som bränslepriserna hålls nere. Det är avgörande för en levande landsbygd. Människor ska kunna pendla, arbeta, driva företag, lämna barn på förskola och ändå bo där de själva vill.

Ett stort hinder är att nybyggda villor på landsbygden ofta värderas lägre än de kostar att bygga. Då säger banken nej, även när familjen har inkomst och vilja. Med Sverigehus, lägre byggkostnader och högre slutvärde kan fler få möjlighet att bygga. När barnfamiljer flyttar till nya attraktiva villa- och radhusområden frigörs lägenheter i trygga områden. Då kan människor i utsatta områden flytta frivilligt, samtidigt som nedgångna hus i otrygga områden rivs.

Integration skapas inte genom tvångsblandning. Den skapas genom trygghet, arbete, språk, ansvar och möjlighet att välja sin framtid. Socialdemokraterna har fastnat i gamla lösningar som redan misslyckats. Vi har en bättre väg, bygg fler hem där människor vill bo på riktigt.

Mikael Eskilandersson (SD) civilpolitisk talesperson

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd