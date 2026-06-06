Åtta mål i svängigt derby – tränaren sågar laget

Åtta mål och hög dramatik – men det är ju sällan som 4-4 faller en tränare i smaken. Särskilt inte Anders Larsson denna afton. – Jag undrar vad jag håller på med, säger han nedslaget.

Till saken ska adderas att Tuna saknade mängder med spelare och länge inte visst om de skulle få ihop lag. Ändå lyckades man knipa en poäng på Knektavallen och var faktiskt nära en trea.

Tuna ledde med både 1-3 och 3-4, men orkade inte packa ned segern. Spelande IFK-tränaren Oskar Eriksson var het med två fullträffar. Jihad Assaf och Walid Hassan gjorde övriga.

– Det var kul att man fick på några lyckoträffar, men synd att det inte kunde leda en vinst. Det speglar vår säsong lite, vi spelar bra, men är lite för tama bakåt. Överlag spelar vi bättre än Hultsfred och jag tycker att vi ska vinna, men vi släpper in alldeles för enkla mål. Vi slappar av ibland och det straffar oss, säger Oskar Eriksson.

"Underpresterar i match efter match"

Efter 1-1 i paus exploderade matchen i andra. IFK gick fram till 1-3, men HFK kämpade sig tillbaka. Tuna satte även 3-4, men till slut klyvdes derbypoängen i mitten. Rigon Thaqi gjorde två hemmamål, Keko ett och Robin Gunnarsson ett.

– Det var en svängning men rolig match. Idag hade vi sju man borta och blev lite tunna och trötta. Orken tryter i andra, så är det ju bara. Jag tror också att det har med självförtroende att göra. Släpper vi ett mål kommer ofta nästa mål. Hela laginsatsen är bra, alla krigar och domaren var också bra, sa en relativt glad Oskar Eriksson.

På den andra sidan av känslospektrumet stod Anders Larsson – inte alls nöjd med någonting.

– Vi underpresterar i match efter match nu, jag börjar fundera vad jag håller på med. Jag låter negativ, men i första halvlek vet jag inte om vi sätter en sko rätt. Vi gör ingenting som vi ska. Det är första gången jag höjer rösten ordentligt i paus, men jag vet inte om det blir bättre i andra. Det är så elementära grejer, inga löpningar, inga passningar, det är så jäkla likgiltigt.

Disciplinen var en annan ingrediens som smakade riktigt beskt i HFK-grytan.

– Vi har fyra spelare som är ett kort ifrån avstängning så vi pratar om att inte dra på oss några onödiga, men det gör vi naturligtvis så nu har vi två avstängda till Södra Vi på onsdag. Det är perfekt… Vi ska vara glada för en poäng idag.

Vad är lösningen framåt?

– Jag vet faktiskt inte, vi kanske ska sätta oss ned och bara prata på måndag. Jag undrar varför vi inte gör det vi säger. Jag hade fem punkter inför matchen och vi uppfyllde ingen av dem. Jag måste få fason på det här. Vi saknar karaktärsspelare. Einarsson gör ont att möta, men det måste smitta av sig på andra.

Vill du plussa någon?

– Nej, inte alls. Absolut inte.

Tabellen vill nog Larsson inte heller läsa, men för er andra finns den här.