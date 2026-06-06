REGIONEN VILL BYGGA HELT NY STATION I VIMMERBY

Ambulansen i Vimmerby kan få en helt ny station inom de närmaste åren. Foto: Bildbyrån

Ambulansen i Vimmerby är trångbodd. Nu har Region Kalmar långt gångna planer på en helt ny station på cirka 1 000 kvadratmeter – och två platser har pekats ut. – Det är två platser som utkristalliserat sig i den här processen, berättar Johan Lennartsson på Regionfastigheter.

Ambulansen i Vimmerby behöver större lokaler, delvis på grund av de nya reglerna om dygnsvila vilket medför fler medarbetare. I början av 2025 inleddes arbetet med en förstudie och vår tidning kan nu berätta vilka två platser som är intressanta.

Det handlar om Grägarpsvägen, ungefär mitt emot laddmacken C2M, och Hällebackavägen – några stenkast bort på andra sidan av riksväg 40. Region Kalmar har skickat in en ansökan om planbesked för båda områdena. Kommunen äger all mark som är aktuell.

– Det är de som vi ser möjliga utifrån placering, omfattning med mera. Fördelen är att vi får nära till riksvägen, men också har nära in till centrum. Initialt skickar vi in ansökan om planbesked för båda platserna och sedan får vi se vilken vi landar i, säger Johan Lennartsson.

Nya direktivet spelar in

Verksamheten kommer inte att utökas, men behöver alltså en större yta. Den nya byggnaden väntas mäta cirka 1 000 kvadratmeter.

– Man behöver större utrymmen helt enkelt. Dygnsviladirektivet har gett att det är större personalgrupper och det blir behov av större lokaler.

Processen ligger nu i kommunens händer.

– Nu är det de som styr det och vi måste gå i takt med planprocessen.

När vill ni börja bygga?

– Det är svårt att säga i det här skedet, man brukar säga att det är ett år på en detaljplan och det varierar mycket från fall till fall. Vi har beslut om en förstudie och när vi är klara med den kommer vi gå fram med underlag till inriktningsbeslut och därefter krävs ett genomförandebeslut. Innan man har det vet man inte om det blir ett projekt av det. Det är ett antal beslut som måste tas.

Vad händer med nuvarande lokalen?

– Det vet vi inte och har inte tittat på än.

Vad väntas projektet kosta?

– Jag vill inte säga något om det i dagsläget. Vi jobbar med en kalkyl, men den är inte klar.

Finns det något problem med att inte ha en nära koppling till hälsocentralen?

– Nej, det är ganska sällan som ambulansen ligger vid hälsocentralerna. Det finns inga synergieffekter så och åker man ambulans ska man till sjukhus.

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"Väldigt trångbodda"

Ambulanschefen Lenita Petersson hoppas på en ny lokal för verksamheten.

– Den vi har nu är vi väldigt trångbodda i och det har vi varit i flera år. Det viktigaste för oss att kunna komma ut snabbt och ha en hög tillgänglighet med en säker utfart där vi inte utsätter andra för fara. Det ska vara nära för oss att ta oss ut till våra invånare. Inne i stan ser vi att det finns vissa risker och det bästa är om man ligger närmare en större väg. Vårt önskemål är en ny lokal så att vi kan säkerställa en god arbetsmiljö, säger hon.

Ambulansen i Vimmerby, som kör över hela norra länsdelen, sysselsätter cirka 15-20 medarbetare.