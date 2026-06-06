STORT BILDSVEP: Här är bilderna från årets Bullerbydag

Kommunens samordnare och mannen bakom evenemanget Anton Palmér såg ut att stortrivas - ja, det såg verkligen nästan alla ut att göra; det fälldes kanske någon tår när en läsk spilldes eller liknande. Vädret var verkligen med dem då det var runt tjugo grader men med lite moln som höll borta det värsta av solgasset.

På området kunde man prova på massor; från att hälsa på räddningstjänsten och polisen till att spela fotbollsmatcher elelr utmana Vimmerby Hockeys spelare på bordshockey. Ansiktsmålning, tipspromenad och hoppborgar var också några av aktiviteterna.



Ovan hittar ni bildsvepet från Bullerbydagen 2026.