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UPPGIFTER: Hen blir ny fystränare i Vimmerby Hockey

Vimmerby Hockey har en ny fystränare kommande säsong. Foto: Arkivbild

UPPGIFTER: Hen blir ny fystränare i Vimmerby Hockey

ISHOCKEY 05 juni 2026 15.59

Alla kommer veta vem det är, svarade Pelle Johansson häromdagen. Nu kan vi avslöja att Louise Cronwall är Vimmerby Hockeys fystränare kommande säsong.

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Tidigare i veckan berättade vår tidning om att det skurit sig mellan Vimmerby Hockey och Adam Koponen. Parterna går skilda vägar och det innebär att också Vimmerby Hockey flyttar från Träningshuset. 

– Om vi inte kommer överens om fysträningsbiten blir det någonstans svårt att vara på det gymmet eftersom han är väldigt kopplad till det gymmet, sa sportchefen Pelle Johansson.

Framöver ska VH genomföra sin fysträning på gymmet som drivs av WAHK i idrottshallen. Pelle Johansson berättade även att man gjort klart med en ny fystränare. 

– Vi kommer ha en person som sköter fysen. Det blir en kanonlösning för oss. Det är en lokal kändis som vi kommer kommunicera i dagarna. Alla kommer veta vem det är. 

Utbildad idrottsvetare

Vår tidning har mycket tillförlitliga uppgifter på vem det är som VH ännu inte gått ut med. Det handlar om träningsveteranen Louise Cronwall som är utbildad idrottsvetare och personlig tränare. 

Hon har tidigare varit bland annat fystränare för Vimmerby IF och driver ett Instagramkonto, där hon lägger ut om träning och kost. 

Vi har sökt henne för en kommentar, men det hela väntas alltså presenteras inom kort.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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