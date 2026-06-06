TOG BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE I VIMMERBY

Polisen jobbade mot narkotikan under torsdagskvällen. Det blev en fullträff.

Det var vid 20-tiden på torsdagen som polisen jobbade mot narkotikaproblematiken i Vimmerby. Man lyckades då få syn på en knarkaffär i centrala Vimmerby. En man i 20-årsåldern är nu misstänkt för narkotikabrott i överlåtelsesyfte.

Detta eftersom han ska ha överlåtit narkotika till en annan person.

– Det gjordes en husrannsakan hos den här mannen och då anträffade man en mindre mängd narkotika, bland annat cannabis och narkotikaklassade tabletter, säger Ulf Gollungberg.

En yngre person, som är i övre tonåren, kontrollerades i anslutning till detta.

– Man hittar narkotika på honom och det rör sig om en mindre mängd cannabis. Han är också hemmahörande i Vimmerby kommun och misstänks för ringa narkotikabrott eget innehav.

Så han var köparen?

– Ja, han tror man är köparen.

Man såg själva affären?

– Exakt. Man gjorde iakttagelser där och båda de här två blev rapporterade.

Ulf Gollungberg vill inte kommentera något mer kring omständigheterna än att det skedde utomhus i centrala Vimmerby.