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TOG BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE I VIMMERBY

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

TOG BÅDE KÖPARE OCH SÄLJARE I VIMMERBY

KRIM 05 juni 2026 10.26

Polisen jobbade mot narkotikan under torsdagskvällen. Det blev en fullträff.

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Det var vid 20-tiden på torsdagen som polisen jobbade mot narkotikaproblematiken i Vimmerby. Man lyckades då få syn på en knarkaffär i centrala Vimmerby. En man i 20-årsåldern är nu misstänkt för narkotikabrott i överlåtelsesyfte. 

Detta eftersom han ska ha överlåtit narkotika till en annan person. 

– Det gjordes en husrannsakan hos den här mannen och då anträffade man en mindre mängd narkotika, bland annat cannabis och narkotikaklassade tabletter, säger Ulf Gollungberg. 

En yngre person, som är i övre tonåren, kontrollerades i anslutning till detta. 

– Man hittar narkotika på honom och det rör sig om en mindre mängd cannabis. Han är också hemmahörande i Vimmerby kommun och misstänks för ringa narkotikabrott eget innehav. 

Så han var köparen?

– Ja, han tror man är köparen. 

Man såg själva affären?

– Exakt. Man gjorde iakttagelser där och båda de här två blev rapporterade. 

Ulf Gollungberg vill inte kommentera något mer kring omständigheterna än att det skedde utomhus i centrala Vimmerby.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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