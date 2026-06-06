DEBATT: ”Viktigare att staten satsar på elbilar än på laddare”

Avskaffa det statliga stödet till oss som bygger laddstationer och satsa i stället på att få ut fler elbilar på vägarna. Det är först med fler elbilar på vägarna som klimatnyttan skapas, skriver Karin Eriksson, vd för OKQ8, och Joachim Nordin, vd på Skellefteå Kraft.

Trafiken står för nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att Sverige ska minska sin påverkan på klimatet och nå sina klimatmål måste vi snabbt få ut fler elbilar på vägarna.



Under 2021 och 2022 ökade antalet elbilar i Kalmar län med 83 respektive 107 procent, till stor del tack vare en klimatbonus till de som köpte elbilar. När stödet plötsligt togs bort hösten 2022 bromsades utvecklingen drastiskt. Under 2025 ökade antalet elbilar i Kalmar län med endast 21 procent.

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Ett nytt elbilsstöd infördes den 18 mars i år. Detta är dock betydligt lägre och riktar sig enbart till hushåll med lägre inkomster och till boende på landsbygden eller i områden med begränsad kollektivtrafik.



Detta kommer inte räcka – vare sig för klimatet eller för att möjliggöra fortsatta investeringar i laddstationer.



Få laddstationer är omedelbart lönsamma, men som långsiktiga aktörer har OKQ8 och Skellefteå Kraft tillsammans valt att göra stora satsningar för att få infrastrukturen på plats, och för att skapa förutsättningar för fler att välja elbil.



Bara under det senaste året har vi ökat antalet stationer med laddare runt om i landet från 190 stycken i januari 2025 till 274 stycken i januari 2026, vilket motsvarar en ökning med 44 procent. I Kalmar län ökade vi antalet stationer med laddare från 4 till 6 stycken.



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Parallellt med det begränsade elbilsstödet delar staten ut omfattande stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur, både för tunga lastbilstransporter och för personbilar. I nuläget bedömer dock Energimyndigheten att utbyggnaden av snabbladdningsinfrastruktur ligger lite före i jämförelse med hur många elfordon som rullar på vägarna och därför har Naturvårdsverket pausat stödet till publik laddning.



Vår uppmaning är att stödet till publik laddning av personbilar bör avskaffas permanent. Ett stöd till laddinfrastruktur för tunga transporter är fortfarande motiverat.



De pengar som sparas bör i stället användas till ett mer omfattande stöd till de som vill byta till elbil. Det är först när fler elbilar rullar på vägarna som klimatnyttan skapas. Det är också först då som bilägare i Kalmar län kan glädjas åt låga milkostnader och slippa känna oro för framtida priser på bensin och diesel.



Karin Eriksson, vd för OKQ8

Joachim Nordin, vd för Skellefteå Kraft