Profilen tillbaka i tv – ska söka kärleken på nytt

Bengt Erlingsson, kamelbonde från Öland, presenterades på fredagsmorgonen som en av deltagarna i Bonde söker fru – andra sommaren. Foto: Pressbild

Ölandsprofilen och kamelbonden Bengt Erlingsson, 72 år, kommer tillbaka i tv-rutan. Han är nämligen en av fyra deltagare i nästa säsong av Bonde söker fru – andra sommaren avslöjade TV4 på fredagen.

Senast Bengt Erlingsson var med i Bonde söker fru var 2012. I sista avsnittet såg han ut att ha funnit kärleken, men det blev inte riktigt som paret kände där och då, så kärleken varade inte.

Bengt bor och driver fortfarande sin gård på Öland, allt mer med barnens hjälp. Han har varit singel i ett par år nu och är åter redo att ta upp sökandet efter en livspartner. Nu i Bonde söker fru – andra sommaren där tidigare favoriter får en ny chans att hitta kärleken.

Tycker om att leva i tvåsamhet

På fredagen presenterade nämligen TV4 Bengt Erlingsson som en av fyra deltagare i nästa säsong. Som vanligt går det bra att skicka ett brev, om någon av bönderna väcker lite extra nyfikenhet.

Bengt Erlingsson beskrivs som en man som tycker om att leva i tvåsamhet. Han vill gärna finna en kvinna som i framtiden vill dela ett liv på Öland men även fortsätta upptäcka världen tillsammans, dela intresset för musik, hitta på äventyr och prata på djupet samt skratta från hjärtat.

I programmet medverkar också Henrik Johansson, 31 år, travtränare, Ede utanför Östersund, som var med för fyra år sedan, Sara Eriksson, 32 år, handledare, Ramnäs utanför Västerås, som var brevskrivare i Bonde söker fru 2025, och Marcus Unge, 36 år, maskinförare, Näbbol, som också var brevskrivare samma år.