Resultat: Vimmerby OK:s Veteranorientering 2026-06-04

KORT-LÄTT 1,7 km. 1) Karen Bendius GOK (Gamleby OK) 24:20, 2) Torvald Carlsson GOK 28:47. 3) Solveig Sturesson VO (Västerviks OK) 35:09 +10:49 4:09

KORTA !,9 km. 1) Åke Borger Ankarsrums OK 26:53, 2) Gunnar Enberg MOK (Målilla OK) 31:16, 3) Lars Karlsson GOK 31:30, 4) Anne-Marie Robertsson MOK 31:47, 5) Stig Jonsson KSK (Kisa SK) 31:58, 6) Lars Ekholm Björkfors GOIF 33:50, 7) Anneli Carlsson GOK 34:14 +7:21 3:37 8) Hans-Åke Christiansson GOK 34:45, 9) Håkan Pettersson GOK 36:08, 10) Åke Björklund VO 36:26, 11) Lena Sandahl GOK 36:30 +9:37 2:08 12) GunBritt Svensson VO 36:37, 13) Lennart Sturesson VO 37:25, 14) Lars Pettersson VOK 41:57, 15) Kerstin Eriksson KSK 42:43, 16) Inger Almgren GOK 43:24, 17) Roland Skytt KSK 47:31, 18) Britt-Marie Björklund VO 49:06, 19) Eivor Pettersson GOK 49:49, 20) Börje Karlsson VOK 57:16, 21) Kicki Elenbo Sander Björkfors GOIF 1:07:44.

MELLAN 3,1 km. 1) Ingrid Johansson GOK 42:14, 2) Bengt Gustafsson Gunnebo OK 46:10, 3) Ingrid Erlansson GOK 46:16, 4) Christer Johansson Linköpings OK 46:34, 5) Lena Persson GOK 48:38, 6) Kenth Karlsson Gunnebo OK 48:45, 7) Karina Svensson VOK 49:58, 8) Gunilla Pettersson VO 50:30, 9) Ove Karlsson VO 52:37, 10) Torbjörn Jansson Gunnebo OK 53:04, 11) Yvonne Johansson GOK 53:20, 12) Lennart Eklund MOK 56:43, 13) Ingemar Persson GOK 59:06, 14) Madelaine Svensson VOK 1:14:27.

LÅNGA 4,1 km, 1) Gunnar Karlsson MOK 38:33, 2) Roger Lönn VOK 40:55, 3) Kent Granqvist VO 41:56, 4) Rolf Boman VOK 51:59, 5) Torgny Pettersson VO 53:40, 6) Ulric Svensson VOK 55:32, 7) Agneta Olivestam VOK 56:19.