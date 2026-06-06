Osannolika förvandlingen – Tuna är hela seriens snällaste lag

Skötsamma. Det får man kalla det här gänget av Tuna-spelare. Förvandlingen är nämligen osannolik – Tuna har gått från att vara näst värst i hela Småland till snällast i serien på bara ett år. Foto: Simon Henriksson

Det här kan man kalla en förvandling. Vid den här tiden förra året var IFK Tuna hela Smålands näst värsta lag. Nu är man snällast i hela serien. – Vi har fått in rätt ledartyper, säger spelande tränaren Oskar Eriksson.

Den som kan sin lokalfotboll kan nog skriva under på att många sett IFK Tuna som ett "gnällgäng" i ett antal år nu. Det hela kulminerade förra året.

Vid den första avstämningen av Fair Play-ligan förra året var IFK Tuna det lag som drog på sig näst flest gula och röda kort av alla fotbollslag i Småland. Det fick Smålands Fotbollförbund att sätta klubben under lupp.

Fair Play-ligan, som handlar om att samla så få poäng som möjligt, baseras på gula och röda kort. Vid den här tidpunkten för ett år sedan låg IFK Tuna på 4,5 poäng i snitt och var näst värst av alla i hela landskapet efter Skruvs IF som hade 5,8.

– Jag tänker att vi tar för mycket dumma kort. Det är ett faktum. Vi vet att vi har ögonen på oss och det är klart att domarna pratar om lagen som de dömer och säger att de gör si och de gör så. Det är säkerligen extrabevakning på oss, vilket kan göra att vi kanske drar på oss något kort mer. På det stora hela tar vi för mycket dumma kort och det är snackvarningar och onödiga saker, sa den dåvarande tränaren Lars Gustavsson.

Enorm förändring

Ibland tar det tid att genomföra förändringar. På Tunhamra kan det uppenbarligen gå väldigt fort. När årets första avstämning kom i dagarna framgick det att IFK Tuna är snällast i hela division 5 nordöstra-serien och det enda laget som har en grön markering. 0,71 poäng har man skrapat ihop i snitt.

– Jag har hört det och fick ett meddelande av Mats (Jonsson) om det. Där sköter vi oss och det är jättepositivt, säger spelande tränaren Oskar Eriksson.

Vad beror förvandlingen på?

– Det är nog en kombination av att vi fått en lite ny grupp. Tidigare har vi haft vissa spelare som varit mer temperamentsfulla, men nu har vi fått in rätt spelartyper och fokuserar bara på resultatet. Vi bryr oss inte lika mycket om resultatet och är ärliga mot varandra. Vi är inte bäst tränade och kan inte förvänta oss att vinna varje match.

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Fått in rätt ledartyper

Oskar Eriksson tycker att det här började redan i samband med kommunmästerskapet i futsal.

– Vi har rätt ledartyper nu och jag har kommit in, "AG" (Alexander Gustafsson), Pelle (Ström) och Ted (Åström Åberg) har också rätt energi och är rätt ledartyper. Det gör att de andra följer efter. Har man fel ledartyper kan det ge en kemi i en grupp, men nu har vi klickat rätt när det gäller den biten. Det är jätteskönt. Vi kanske inte gör vår bästa säsong resultatmässigt, men det är inte heller vårt fokus. Vi ska representera Tuna och ha kul.

Håller du med om att många nog sett er som ett gnällgäng?

– Det är vi medvetna om och det är en stämpling vi har diskuterat. För klubben och ledningen är det ingen rolig att stämpel att ha. Vi har sagt att det här är viktigt att få bort. Jag är mest stolt över gruppen när vi förlorar med 9-1 mot Ruda. Vi är inte superlyckliga, men ingen uppträder dåligt och alla tog i hand. Jag är stolt över grabbarna och vi har gjort det här tillsammans med rätt ledarskap och rätt personalgrupp.

Vad tänker du om att ni nu är allra minst elakt i hela serien?

– Det är inget vi har pratat om, men vi vet att vi inte har tagit så mycket kort. Det är inte vad det handlar om, utan för mig har det viktiga varit att vi tar i hand, tackar domaren och beter oss mot varandra. Det har även funnits ledare som betett sig också och härjat mot andra tidigare, så det är inte bara spelarna man ska skylla på.

Ser du något problem med att ni tagit så lite kort, att ni kanske varit för snälla?

– Det är inget jag har reflekterat över. Jag vet att vi tagit lite kort och nu vet jag ju att vi leder Fair Play-ligan, men jag tycker att de gula kort vi har tagit har varit för att vi spelat tufft. Vi har inget snackkort alls och det har varit för många snackkort tidigare. Jag tycker även domarna har haft en bra dialog och nivå på matcherna vi har spelat hittills.

Klubbledningen är nöjd

Oskar Eriksson är i alla fall stolt över den förändring man åstadkommit på rekordtid.

– Vi har fått en del positiv feedback för det här. Många spelare som varit temperamentsfulla tidigare har valt andra vägar och när jag pratade med "Hampe" (Hampus Nilsson) inför pratade vi om att fokusera på att ha rätt folk i gruppen. Vi ska ha roligt och kommer inte alltid vara det bästa laget, men vi ska ha kul. För att locka till sig andra bra spelare är det mycket viktigare att folk bidrar med rätt stämning. Det är inget roligt om vi bara är arga på varandra eller gnäller på varandra. Där vill vi inte vara och det här får man ändå säga att jag är lite stolt över. Vi har även fått bra feedback från klubbledningen och folk runt omkring laget. Det är en skillnad att se Tuna nu och hur vi beter oss.