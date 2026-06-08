DEBATT: Äldre måste bli hörda

Patientnämndens rapport ”Den äldre patienten i vården” borde vara obligatorisk läsning för alla som fattar beslut om sjukvården. Bakom varje ärende i rapporten finns en äldre patient, en make, en maka, en son eller en dotter som försökt få vården att förstå att något inte står rätt till. Människor som ofta känner patienten bättre än någon annan.

Det är lätt att tala om vårdplatser, budgetar och organisationsförändringar. Men för den som sitter vid sin mammas sjukhussäng eller följer sin make till akuten handlar vården om något helt annat. Det handlar om trygghet i mottagandet. Att bli sedd, att någon lyssnar.

I flera av exemplen i rapporten beskriver anhöriga hur de försökt förmedla viktig information om patientens tillstånd men upplevt att deras kunskap inte tagits på allvar. Det betyder inte att vårdpersonalen alltid har fel eller att anhöriga alltid har rätt. Men det väcker en viktig fråga: Är vi tillräckligt bra på att ta tillvara den kunskap som finns hos dem som lever närmast patienten?

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Särskilt när det gäller äldre personer är anhörigas erfarenheter ofta ovärderliga. De ser förändringar som kanske inte syns under ett kort vårdbesök. De vet hur personen brukar fungera och bete sig. När den kunskapen tas tillvara stärks patientsäkerheten. Men om den ignoreras riskerar viktiga signaler att gå förlorade.

Rapporten väcker också frågor om trygghet och omvårdnad. För många äldre patienter är det inte bara den medicinska behandlingen som är avgörande. Minst lika viktigt är att det finns en tydlig plan, att information ges på ett begripligt sätt och att någon tar ansvar för helheten.

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Den som är 85 år och sjuk befinner sig ofta i en helt annan situation än en yngre patient. Många lever med flera sjukdomar samtidigt. Hörsel, syn eller minne kan vara nedsatt. Anhöriga blir därför ofta en naturlig del av vården, inte ett störande inslag vid sidan av den.

Det finns mycket i svensk sjukvård att vara stolt över. Varje dag gör medarbetare fantastiska insatser för våra äldre. Men just därför måste vi också våga lyssna när patienter och anhöriga berättar om sådant som inte fungerar.

För om det finns en lärdom som går som en röd tråd genom berättelserna är det denna:

Ingen människa vill känna sig bortglömd när hon är som mest sårbar. Och ingen anhörig vill lämna sjukhuset med känslan av att ingen lyssnade.

Anders Andersson (KD)

Vice ordförande Regionfullmäktige och 1:e vice förbundsordförande i KD Senior