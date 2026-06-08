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KLAR: Han är ny tränare i Vimmerby Hockey

Eric Karlsson får en ny kollega i båset nästa säsong. Foto: Arkivbild

KLAR: Han är ny tränare i Vimmerby Hockey

ISHOCKEY 08 juni 2026 08.56

Uppgifterna har varit ute länge. Idag bekräftade Vimmerby Hockey att William Lindgren blir Eric Karlssons nya högra hand.

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Efter att ha jobbat tillsammans med Stefan Fredriksson i många år får Karlsson nu en ny assisterande i VH. Det blir William Lindgren, född och uppväxt i Karlskoga precis som bröderna Oskar och Elias som VH-publiken känner igen mer än väl.

– William har ett stort driv och ett genuint engagemang, och eftersom vi har arbetat tillsammans tidigare vet vi att vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Han är strukturerad, noggrann och besitter ett starkt ledarskap. Med sin passion för att utveckla både verksamheten och individerna blir han en nyckelperson i vår sportsliga organisation. Vi ser verkligen fram emot att få in William i ledarstaben och fortsätta bygga verksamheten tillsammans kommande säsong, säger huvudtränaren Eric Karlsson.

Lindgren kommer närmast från ett uppdrag som fystränare i Västerås.

– Jag gillar miljöer där människor vill framåt, där det finns ambitioner och där man vågar utmana både sig själv och varandra. Det känns som att Vimmerby Hockey är en sådan plats. Jag ser fram emot att få vara med och bygga vidare på det som redan finns här och samtidigt utmana både mig själv och laget att ta nästa steg, säger han.

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Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

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