Så går projekten vid gymnasiet och på Lögstadsgatan: "Var väldigt dåligt skick"

Så här såg det ut när de gamla omklädningsrummen hade börjat rivas. Foto: Arkivbild

Kommunen har två stora pågående projekt. Det rör gymnasiets idrottshall och Vimarhems gamla lokaler på Lögstadsgatan. – Jag tycker att det rullar på bra, säger fastighetschefen Mona Badran.

I flera år har två stora projekt levt i Vimmerby kommun. När det gäller Lögstadsgatan var det sommaren för två år sedan som det blev känt att kommunens köp av Vimarhems tidigare lokal blev betydligt dyrare än tänkt.

Själva köpet kostade sex miljoner kronor, men många fler miljoner har gått åt för att göra i ordning lokalen för den blivande verksamheten.

"Väldigt dåligt skick"

Förra sommaren, när det stod klart att Dynacon med bas i Kalmar, lämnat det lägsta anbudet var förhoppningen att ha haft slutbesiktning 1 juni i år. Vår tidning kunde dock i februari avslöja att projektet försenas ytterligare.

Inte förrän efter semestern kommer hemtjänsten kunna flytta in på Lögstadsgatan.

– Det rullar på nu och vi planerar att vara färdiga under september månad. Det vi har pratat om är någon gång i slutet av september. Vi har kommit långt nu och kan gå in och titta på väggar och rum. Just nu är man inne och målar och tar hand om ytskick och sådär, säger fastighetschefen Mona Badran.

Kommer det bli en fördyring?

– Ja, det blir det. Det var ju saker man upptäckte tidigt, men det var väldigt dåligt skick på Lögstadsgatan.

Hur mycket handlar det om?

– Jag vill inte säga något om det nu, inte förrän vi har det färdigt. Annars blir det bara en massa uppdateringar.

Annons:

Då ska omklädningsrummen vara klara

Arbetet med de nya omklädningsrummen på Vimmerby gymnasium har också varit en följetong i flera år. Det kom inte igång när det var tänkt och fick fart först under förra året. Förrare sommaren revs de gamla omklädningsrummen och arbetet med att bygga de nya tog sin början.

Under själva processen finns det paviljonger att byta om i för gymnasieeleverna. Då, förra sommaren, var det satt ett slutdatum för slutbesiktning den 30 september i år.

– Vi planerar nu att vara helt klara till höstlovet, så det projektet rullar på. Vi har pratat om september tidigare, när vi väl började, men det var också mycket som hittades. Så det har flyttats en månad och blir i slutet av oktober. Man har ju under hela tiden kunnat använda idrottshallen och använt paviljonger som omklädningsrum.

Blir det någon fördyring där också?

– Nej, inte vad vi ser just nu. Det följer budget.

Den tidigare kalkyl som nämnts är på någonstans mellan tolv och 14 miljoner kronor.