REPLIK: Om allt redan görs – varför kvarstår problemen?

Majoriteten försöker i sin replik flytta fokus från det som invånarna faktiskt upplever i vardagen. Vi ifrågasätter inte det stora arbete som vårdens medarbetare gör – tvärtom.

Region Kalmar län har många engagerade och kompetenta medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för patienterna. Problemet är att den politiska ledningen under lång tid inte har lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att vården ska vara tillgänglig när människor behöver den.

Vi välkomnar självklart att vissa köer har kortats. Det är bra för patienterna. Men att några resultat förbättrats innebär inte att problemen är lösta. Fortfarande väntar alltför många på utredningar, behandlingar och specialistvård. Fortfarande finns stora skillnader i tillgänglighet inom länet. Fortfarande möter patienter långa telefonköer och osäkerhet kring när och var de ska få hjälp.

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Majoriteten skriver att våra förslag redan är deras politik. Om så vore fallet hade resultaten sett annorlunda ut. Att ha ambitioner på papper är inte samma sak som att genomföra reformer som ger effekt. Vårdgarantin bryts fortfarande, läkare ansvarar fortfarande för mycket stora patientlistor och tillgängligheten varierar fortfarande beroende på var i länet man bor.

Skillnaden mellan oss handlar inte om målsättningen utan om genomförandet. Moderaterna vill använda fler verktyg för att korta köerna, bland annat genom din rätt att välja vård, upphandling och fler aktörer som kan bidra.

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Det är också anmärkningsvärt att majoriteten lägger så stor vikt vid regeringens finansiering i sin replik. Samtidigt är det värt att notera att de själva därmed bekräftar att regeringens satsningar och riktade statsbidrag har varit en viktig del i att vårdköerna faktiskt har kunnat kortas. Det välkomnar vi. Men om regeringens insatser har bidragit till förbättringarna är det svårt att samtidigt hävda att den nationella politiken är problemet. Efter decennier vid makten kan inte majoriteten fortsätta skylla sina brister på andra. Kalmar län behöver ett nytt ledarskap som vågar pröva fler lösningar.

Det som saknas i majoritetens replik är svar på en enkel fråga: vilka reformer vill ni genomföra för att ytterligare korta köerna och stärka tillgängligheten? Att hänvisa till sådant som redan görs räcker inte.

Kalmar läns invånare förtjänar mer än löften om att det ska bli bättre längre fram. De förtjänar en sjukvård som fungerar här och nu.

Moderaterna i Region Kalmar län

Malin Sjölander

Sven Sparavec

Monica Ljungdahl

Emma Lilliehorn

Eila Medin