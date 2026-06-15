Kom för att hämta möbler – men ingenting gick som förväntat

En kvinna i 50-årsåldern, som bor precis på gränsen mellan Vimmerby och Västerviks kommun, har blivit lurad.

Kvinnan kom i kontakt med någon via messenger som sålde utemöbler. Hon kom överens med säljaren om att swisha 900 kronor för möbeln.

– Sedan skulle man komma och hämta den här möbeln. När man väl kom dit, så kom man inte in i huset, för portkoden fungerade inte och det fanns ingen utemöbel på platsen, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Kvinnan har nu ett ersättningsanspråk på 1 500 kronor. En person från en annan del av landet är utpekad som misstänkt och det är en person i 30-årsåldern. Det beror på att det var denne som tog emot swishen.

– Exakt var man har åkt framgår inte och det finns lite att komplettera i den här anmälan.

En anmälan om ringa bedrägeri är upprättad.