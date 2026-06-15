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Kom för att hämta möbler – men ingenting gick som förväntat

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Kom för att hämta möbler – men ingenting gick som förväntat

KRIM 15 juni 2026 13.51

En kvinna i 50-årsåldern, som bor precis på gränsen mellan Vimmerby och Västerviks kommun, har blivit lurad.

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Kvinnan kom i kontakt med någon via messenger som sålde utemöbler. Hon kom överens med säljaren om att swisha 900 kronor för möbeln. 

– Sedan skulle man komma och hämta den här möbeln. När man väl kom dit, så kom man inte in i huset, för portkoden fungerade inte och det fanns ingen utemöbel på platsen, säger Ulf Gollungberg vid polisen. 

Kvinnan har nu ett ersättningsanspråk på 1 500 kronor. En person från en annan del av landet är utpekad som misstänkt och det är en person i 30-årsåldern. Det beror på att det var denne som tog emot swishen. 

– Exakt var man har åkt framgår inte och det finns lite att komplettera i den här anmälan. 

En anmälan om ringa bedrägeri är upprättad. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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