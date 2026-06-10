DEBATT: Kärnkraft är nyckeln till elektrifiering

Länsstyrelsen Kalmar län har tagit fram en regional handlingsplan för elektrifiering. Det är ett viktigt dokument, inte minst eftersom det tydligt visar vilken avgörande roll Oskarshamn spelar – både för länets och Sveriges energiförsörjning.

I planen pekas Oskarshamns kärnkraftverk ut som en central del av elsystemet. Under 2024 producerade kärnkraftverket nästan 11 terawattimmar el. Det är enorma mängder planerbar fossilfri el, som inte bara är viktig för Kalmar län utan för hela södra Sverige.

Samtidigt konstaterar Länsstyrelsen att elanvändningen väntas öka måttligt de kommande tio åren. Den stora utmaningen handlar därför inte bara om mer el, utan om mer effekt och bättre kapacitet i elnätet. Och då är kärnkraft en stor nyckelfaktor.

Elektrifieringen av transporter, industrin och nya etableringar kräver att elen finns där den behövs, när den behövs, inte bara när det blåser. Redan i dag pekas otillräcklig nätinfrastruktur och långa väntetider för anslutning ut som problem. Det är allvarligt för ett län där industrin är en av våra viktigaste motorer.

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Här blir skillnaden mellan olika energislag avgörande.

Sol- och vindkraft kan bidra, men Länsstyrelsens egen handlingsplan visar också att ny sol- och vindproduktion skapar större belastning på elnätet. Det är dessutom väderberoende kraft som inte kan leverera stabilt när industrin, transporterna och hushållen behöver el som mest.

Därför räcker det inte att luta sig mot kortsiktiga lösningar. Ska Kalmar län växa, ska Oskarshamn fortsätta vara en energikommun, länets motor och ska våra företag kunna utvecklas, då behövs mer planerbar kraft. Då behövs kärnkraft.

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Sverigedemokraterna har länge drivit på för ny kärnkraft i Oskarshamn. Länsstyrelsens handlingsplan stärker den linjen. Den visar att Oskarshamn har infrastrukturen, kompetensen, erfarenheten och den strategiska betydelsen som krävs för att vara en av Sveriges viktigaste platser för framtidens energiproduktion.

I år är det val. Då finns det ett tydligt vägval.

Antingen röstar man på partier som under lång tid varit med och monterat ner viktig baskraft och försämrat Sveriges energisystem. Eller så röstar man på partier som förstår att stabil, planerbar och fossilfri el är grunden för jobb, industri, välfärd och framtidstro.

För oss är valet enkelt.

Sverige behöver mer kärnkraft. Kalmar län behöver mer planerbar kraft. Och Oskarshamn ska vara en självklar motor i den utvecklingen.

Ted Nyberg (SD)

Jesper Ishagen (SD)

Emelie Limegård (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Leif Axelsson (SD)

Anton Liljegren Johansson (SD)

Urban Löthman (SD)