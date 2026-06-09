Fler satsningar än någonsin för campingen: "Absolut dyraste året för oss"

Satsningarna avlöser varandra. Inför årets säsong är de fler än någonsin på Vimmerby Camping. Många miljoner har investerats. – Vi har fått skriva på papper till vår redovisningsekonom om att vi inte kan överinvestera ett år till, säger campingägaren Hampus Weth Wolmeryd.

Under lågsäsongen har Vimmerby Camping genomfört en av sina mest omfattande utvecklingssatsningar hittills. Det har varit med utgångspunkt i gästernas önskemål, feedback från badgäster och en tydlig ambition att lyfta upplevelsen på plats har flera stora projekt genomförts inför sommarsäsongen.

Varje år arbetar campingen med att utveckla anläggningen inför kommande säsong och i höstas presenterade man en ovanligt ambitiös plan för styrelsen.

– Listan var lång, och ärligt talat nästan lite galen. Det handlade om många projekt på en begränsad yta och under en kort lågsäsong. Men styrelsen var nig om att resan skulle göras, säger ägarparet Hampus och Elisabeth Weth Wolmeryd.

Bland annat har man renoverat duscharna i servicehus ett, installerat elektroniska lås på servicehus ett och två, bytt digital miljö för onlinebokningar, utvecklat en trollstig vid stranden, totalrenoverat servicehus två, utökat antalet toaletter för badgäster från två till fem, skapat nya herr- och damavdelningar med fler dusch- och toalettmöjligheter för campinggäster, utvidgat glasskioskens sortiment med massvis av goda kulglass-smaker, byggt en ny tvättstuga och uppdaterat 24Food-butiken.

Det är ett axplock av alla satsningar. Dessutom har man, i väntan på försenade glampingdomes, byggt ut temporära villavagnar och påbörjat färdigställandet av ett utegym.

– Vi lyssnar mycket på våra gäster. Alla som bor hos oss får möjlighet att tycka till efter sitt besök, och vi tar också in många synpunkter från de dagsbesökare som kommer till stranden. Det har varit viktigt för oss att utveckla sådant som faktiskt efterfrågas och gör skillnad på plats, säger ägarparet.

Dreamdoomsen fastnade i Hormuz

Det var tidigare i år som vår tidning berättade om satsningen på två så kallade glaskupoler. Dessa skulle erbjuda en unik, naturnära upplevelse, där de boende sover under stjärnorna.

Den satsningen har dock fått senareläggas.

– På grund av krisen i Hormuz fastnade våra dreamdooms där. Så de har inte kunnat levereras. Då blev vi naggade att påbörja nästa års investering redan nu och därför har vi gjort en temporär installation av villavagarna. De ska egentligen ha en annan placering, men står där dreamdoomsen ska bli och det blir för en försmak på nästa år. Vi går i väntans tider på våra dreamdooms, men de kommer att lastas så de är hos oss i slutet av augusti, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Att man tagit ett jättegrepp kring det servicehus som badande Vimmerbybor möter har varit viktigt.

– Vi har blåst ut hela skalet och gjort om, och anpassat efter nutiden. Det blir riktiga servicehus även för våra badgäster. Det är några tusen som är och badar en solig julidag och innan har vi erbjudit två toaletter. Det har varit stort slitage och hög nyttjandegrad. Man ska inte behöva stå en halvtimme i toakö, så nu går vi från två till fem toaletter, som är toppmoderna, snygga och fräscha.

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Byggt ett utegym

För den yngre målgruppen har man valt att anlägga en trollstig.

– Den har vi lagt oerhört mycket tid och energi på under vintern. Den är Vimmerbyanpassad och är för att man ska kunna få en fin upplevelse när man är här och badar.

Dessutom bygger man ett funtionsanpassat utegym.

– Vi har lekt med tanken att hela Vimmerby Hockeys a-trupp ska kunna vara här och få en genomkörare samtidigt. Det var utgångspunkten när vi började jobba med det här och det känns riktigt, riktigt bra. Den ska besiktigas innan den är helt iordningställd, men där tror vi mycket på att vi utökar nyttan för både närboende och besökare. Det handlar om helhetsupplevelsen och det här är rivieran. Då ska man få en bra upplevelse också.

"Dyraste året för oss"

Det är förstås många kronor som man valt att plöja ned inför den här säsongen.

– Vi har fått skriva på papper med vår redovisningsekonom att vi inte ska överinvestera ett år till. Det här blir det absolut dyraste året för oss. Vi drivs av utvecklingen, men det är många miljoner det handlar om och varje år investerar vi mer än vinsten i bolaget. Vi är tacksamma för att vi har en bank som tror på oss och en styrelse som är med på tåget. Vi siktar högt med vår expansion av anläggningen.

Maj blev en supermånad för campingen.

– Vi har en stark tro kring en tioprocentig ökning på helår och då handlar det framför allt om maj och september. Vi är inte i närheten av beläggningen vi haft tidigare. Under juni och juli kunde vi ha varit tre gånger större än vi är. Det finns en gammal uträkning om att det saknas 10 000 bäddar i Vimmerby och trots att alla satsar sjunker inte behovet. Det fortsätter öka varje gång ALV gör en satsning. När de gjorde sin ställplats ökade trycket på vår, så det är en god spiral när det gäller utveckling.

Förra året var man cirka 55 medarbetare under högsäsongen och i år landar man på knappt 60 medarbetare under juli.