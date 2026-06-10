VERKSAMHET I HULTSFRED HOTAS AV HÖGT VITE

Ett företag med verksamhet i Hultsfred hotas av 150 000 kronor i vite. Foto: MostPhotos

Miljö- och byggnadsförvaltningen ansöker om ett vite på 150 000 kronor för ett fastighetsbolag i Hultsfred.

Processen har pågått i flera år och nämnden tar nu till ytterligare ett verktyg för att komma till rätta med problemen i bolagets fastighet i centrala Hultsfred.

Vid en tillsyn i november 2023 konstaterades allvarliga brister i brandskyddet. Det handlade om otätheter och brandcellsindelningen. I maj 2024 började det brinna i fastigheten och bristerna som uppdagats visade sig besannas.

Ingenting har påbörjats

I juni fick företaget ett föreläggande om att åtgärda fem konkreta punkter. Ingenting hände och i december samma år förenades de fem kraven med ett vite på 30 000 kronor per krav.

I maj i år hade fortfarande ingenting hänt. Nu ansöker miljö- och byggnadsnämnden om att vitet på 150 000 kronor döms ut. Enligt beslutet ska ett utdömande av vite ske varje månad som åtgärder inte påbörjats.

Fastigheten är ett lägenhetshus som ägs av bolaget Abrahims Fastighetsbolag och belägen på Oskarsgatan nära centrum.

Beslutet om vite fattar förvaltningsrätten.