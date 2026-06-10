Kommunen säger ja till ny nämnd – med tre andra kommuner

Kommunstyrelsen säger ja till att inrätta en överförmyndarnämnd med tre andra kommuner. Foto: MostPhotos

År 2024 sa Linköpings kommun upp samarbetet med de samverkande kommunerna inom ÖVIS. Kommunen har sedan dess utrett om man ska inrätta en överförmyndarnämnd och nu säger man ja till detta.

En överförmyndare är politiskt tillsatt och enligt lag ska varje kommun antingen ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Uppdraget handlar om att se till att gode män och förvaltare sköter sig.

Vimmerby har en överförmyndarsamverkan kallad ÖVIS ihop med Kinda, Ydre och Åtvidaberg sedan drygt tio år tillbaka i tiden. För att försöka lösa den svåra bristen på gode män har man haft en samverkan med Linköpings kommun i hanteringen av uppdrag.

Men Linköpings kommun valde att säga upp detta vintern 2024. Våren förra året tog kommunstyrelsen beslut om att utreda ett eventuellt inrättande av en överförmyndarnämnd tillsammans med övriga kommuner i samverkan.

– Vi har godkänt att utreda frågan och förhoppningsvis kommer de andra kommunerna också utreda det här. Det är många andra kommuner som har gått över till en nämnd. Då slipper man ha endast en person. Vi har ju en överförmyndare här, men har man en hel nämnd blir det inte så sårbart, har Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, tidigare sagt.

Kommunstyrelsen säger ja

Nu har kommunstyrelsen sagt ja till att inrätta ett gemensam överförmyndarnämnd för de fyra ÖVIS-kommunerna.

Den nya nämnden kommer att gälla från och med 1 januari 2027.

Det här är en trend som är tydlig i hela landet. År 2004 drev 46 procent av landets kommuner överförmyndarverksamheten i nämndsform, men år 2021 hade andelen ökat till 70 procent.

Det är nu upp till kommunfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet.