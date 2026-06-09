09 juni 2026
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UNG MAN HADE HELA 1,54 PROMILLE NÄR HAN STOPPADES

Foto: Bildbyrån

UNG MAN HADE HELA 1,54 PROMILLE NÄR HAN STOPPADES

KRIM 09 juni 2026 10.45

Det var vid 07.55-tiden i måndags morse som polisen stoppade en personbil på Södra Industrigatan i Vimmerby. 

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Bakom ratten satt en kille i övre tonåren som blåste positivt och blev misstänkt för rattfylleri. Mannen, som är från Eksjö kommun, ska ha haft hela 1,54 promille.

Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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