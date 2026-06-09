UNG MAN HADE HELA 1,54 PROMILLE NÄR HAN STOPPADES

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Foto: Bildbyrån
Det var vid 07.55-tiden i måndags morse som polisen stoppade en personbil på Södra Industrigatan i Vimmerby.
Bakom ratten satt en kille i övre tonåren som blåste positivt och blev misstänkt för rattfylleri. Mannen, som är från Eksjö kommun, ska ha haft hela 1,54 promille.
Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
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