UNG MAN HADE HELA 1,54 PROMILLE NÄR HAN STOPPADES

Det var vid 07.55-tiden i måndags morse som polisen stoppade en personbil på Södra Industrigatan i Vimmerby.

Bakom ratten satt en kille i övre tonåren som blåste positivt och blev misstänkt för rattfylleri. Mannen, som är från Eksjö kommun, ska ha haft hela 1,54 promille.

Han är nu misstänkt för grovt rattfylleri.